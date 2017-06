Pep espelt: “Quan arriben les eleccions els polítics ens festegen”

REW

Pep Espelt es va criar a Cal Rosal, una colònia tèxtil a la riba del Llobregat. “Tota la meva família hi treballava, també hi tenia els amics. Quan va tancar, després de 150 anys de funcionament, ho vam viure amb dolor”, recorda. També moria una manera d’entendre la vida. Un cop més, el patrimoni dels proletaris quedava desemparat, fins que Espelt va convertir l’antic convent de monges de la colònia en un centre d’art alternatiu únic al món.

“Konvent és una suma de coses, no és fàcil d’etiquetar. Hem dotat un patrimoni que ningú volia de valors i d’amor. I sense cap ajuda pública. Només amb les ganes de fer coses. Si ens donessin 10.000 euros no els acceptaríem!” Ho diu rient, però no fa broma. “Quan arriben les eleccions, els polítics ens festegen. I hi tenim bon rotllo, que consti”. Sobre l’estat de l’art contemporani també es mulla. “Molt missatge i poc contingut, però per sort tot està tornant al seu lloc”.

Dissabte el Konvent inaugura Importa, amb tres artistes de Casserres i tres de Barcelona. “Volem jugar amb aquesta dicotomia, demostrar que un centre d’art no té per què estar a la capital per ser un referent”. I tot i que solen convidar artistes internacionals, també volen que els artistes locals s’ho creguin. “Hem de dotar l’art de proximitat dels mateixos valors que els productes de km 0. A comarques ara hi ha una força brutal. La perifèria ha agafat visibilitat. A Barcelona hi ha més contactes, però no hi ha carisma”.