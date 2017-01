Núria Rius: “M’agrada sentir atracció pels models masculins que fotografio”

REW

De petita, ja sentia curiositat per la càmera Voigtländer del seu avi. Però a qui sempre veia fent fotos era a la mare. “No parava mai!”, exclama divertida Núria Rius. Com que li agradava dibuixar, va començar arts gràfiques a l’Escola Industrial. En el trajecte de bus Sant Feliu - Barcelona, coincidia amb una amiga que estudiava just al davant seu, a l’Institut d’Estudis Fotogràfics. Fins que un dia ho va veure clar: calia canviar d’edifici i comprar-se una càmera. Una Nikon FM2.

“Em vaig especialitzar en retrat i en foto documental, però a través d’una companya de classe vaig arribar a la moda. Un estilista em va dir que me’n sortia molt bé amb la d’home, que ho explorés. I li vaig fer cas”. Col·laboracions en revistes de tendències i portar l’edició gràfica de Lamono durant vuit anys van ser prou galons per fer el salt a Londres, on encara viu. “Ha sigut la millor escola, aquí tots tenim les mateixes oportunitats”. I ella les ha aprofitat, publicant retrats i editorials de moda a Dazed&Confused, I-D, Wonderland, The Telegraph...

Diu que el seu treball és instintiu, que li agrada sentir atracció pels models masculins que fotografia i que quasi sempre dispara en analògic. “No sóc de retocar gaire, es perd la màgia i a mi no m’importa trobar imperfeccions”. Ara espera el visat per anar a treballar a Nova York. “Em flipa la llum, l’art que s’hi respira, l’espontaneïtat de la gent... Almenys allà no enyoraré tant el cel blau de Barcelona!”