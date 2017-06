María Valls: “L’adorn és més femení, pocs homes s’hi atreveixen”

REW

<<

La María Valls encara recorda quan anava a fer els deures a la galeria d’art que els seus pares regentaven a Castelló. “Sempre m’he mogut per un ambient artístic: les inauguracions, els sopars a casa amb pintors... He crescut envoltada d’art”. Va canalitzar aquestes inquietuds estudiant disseny de moda a Barcelona. “Jo tirava més cap als accessoris, així que vaig deixar la feina d’aparadorisme per formar-me com a joieria en un petit taller de Fabra i Puig”.

PLAY

>

Després va crear Mava Haze, una marca d’autor que ja porta tres col·leccions. “L’estètica psicodèlica m’ha influït molt i també la música i l’amor per les coses imperfectes. Aquí hi trobo la bellesa. La perfecció m’avorreix”. Per això li agrada jugar amb pedres sense polir i de formes irregulars. A més, també dissenya bijuteria per a una marca de fast fashion. “Creo unes 200 referències per temporada. És una feina molt exigent, hi ha pressió per les vendes i els meus dissenys estan contínuament a examen. Però aprenc molt”.

FF

>>

Cara Delevingne, la baixista de Pixies Paz Lenchantin i Eva Amaral són algunes artistes que han lluït peces de Mava Haze. “M’encantaria que Rosalía en tingués alguna”, confessa María, que sempre decideix el seu look en funció de les joies que es posarà. “Per a mi són com un amulet. L’adorn és més femení, pocs homes s’hi atreveixen, però la moda sempre em sorprèn. Si tothom en portés, serien capaços de comprar-se una cosa que mai s’haurien imaginat que es posarien”.