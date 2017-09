Sense Lady Gaga el món seria més avorrit

Fa quaranta-cinc anys, Harris Glenn Milstead, més conegut per tots com a Divine, un actor, cantant i drag queen sense por al ridícul i orgullós del seu generós pes, es menjava una caca de gos al final de la pel·lícula Pink flamingos. El seu director, John Waters, i Milstead volien provocar i ho van aconseguir amb escreix. Doncs bé, amb la idea també de crear controvèrsia, fa només tres anys que Lady Gaga veia com l’artista de performanceMillie Brown li vomitava al damunt. Homenatge conscient o no, això la convertia en una nova versió, en clau femenina, força més prima i millennial, de Divine: s’erigia en la diva trash del pop actual. Com Divine al seu moment, la nord-americana no s’avergonyeix del seu cos fora del cànon, juga amb el seu gènere de forma constant i fa del mal gust un art major.

Moltes són les coses que hem d’agrair a Stefani Joanne Angelina Germanotta. Aquí en van unes quantes: fer que el pop mainstreamtorni a ser divertit i objecte de debat; atresorar una col·lecció de hits coronada amb cançons com Bad romance, Just dance i Poker face ; la seva associació amb el director de videoclips Jonas Åkerlund, responsable del deliri pop de coloraines i ànima de sèrieB que és Telephone -on Germanotta s’atrevia a posar amb vestit de bany al costat de Beyoncé-; i la seva legió de fans, els Little Monsters, que abracen la diferència i el respecte per totes les opcions -sexuals, corporals...- com a modus vivendi. Alguns d’aquests seguidors estan acampats al Palau Sant Jordi des de finals d’agost. I fan bé.

Lady Gaga, coincidint amb els dos concerts de Barcelona, el 22 de setembre estrena documental a Netflix, Gaga: Five foot two, on explica que pateix fibromiàlgia i que vol deixar la música un temps després del Joanne World Tour. Tant de bo no sigui així. Sense ella el món és més avorrit.