Laia Gil: “Una pel·lícula no pot funcionar com la CUP!”

Llegir, anar al cine, veure pel·lícules, estudiar música... Els pares de la Laia Gil van inocular-li l’amor a l’art des de ben petita. Per això no es van sorprendre quan va dir-los que volia estudiar cine. “A l’Escac vaig especialitzar-me en muntatge perquè té molt de direcció. Un rodatge és una guerra on cada dia lluites contra mil problemes. Quan arribes al muntatge és el temps de pensar i reflexionar, fins i tot de refer la narració. És el bàlsam que cura el director”.

Treballant en una productora de cine, va viure l’aparició dels fashion films. “És un format que et permet investigar i jugar. És un mix entre un anunci i un videoclip. A més, suma les meves dues passions: el cine i la moda. Sembla fet per a mi”, exclama. El primer que va rodar va ser per a la marca Costalamel. Get lost to find yourself va viatjar a festivals especialitzats i fins i tot va rebre premis. “Sé que no deixes d’estar venent un producte, però a mi el que m’agrada és explicar una història”. Mireu-les a www.laiagil.com.

“Per rodar un fashion film faig servir la mateixa jerarquia que en el cine convencional. És un treball en equip, on cal dialogar molt, però l’última paraula l’ha de tenir una sola persona. Una pel·lícula no pot funcionar com la CUP!”, bromeja. La seva bona mà amb aquest format també li ha obert la porta de la publicitat, però el seu somni és narrar en imatges l’univers obscur de Txell Miras o el preciosisme del seu admirat Josep Font. “No es tracta tant de l’estil de la roba, sinó de la bellesa que transmeten”.