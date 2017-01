Jesús Andrés: “Em dedico a això perquè és el meu únic talent”

REW

<<

“Vaig créixer a Alzira, en una casa plena de llibres i quadres. La meva mare va ser una de les primeres professores de valencià i el meu pare artista i empresari d’arts gràfiques. ¿Saps que ell va dissenyar el cuiner de Churruca?” Jesús Andrés era un nen molt presumit (coqueto, diu ell) que va aprendre a xerrar molt aviat. “De menut ja feia Telediarios a la taula del menjador. La meva vocació sempre ha sigut comunicar. Em dedico a això perquè és el meu únic talent!”, exclama divertit.

PLAY

>

Entre València i Barcelona va llicenciar-se en comunicació audiovisual i també entre aquestes dues ciutats exerceix la seva professió, enfocada a la moda. Escriu a ElHype.com i a L’Officiel Hommes, i també porta la comunicació de la marca Miquel Suay. Els nous reptes li han arribat com a coordinador d’un postgrau a l’Escola Idep. “Als meus alumnes els dic que per treballar en comunicació de moda cal picar pedra, saber escriure, posar-se al servei de la marca i donar el millor d’un mateix. També hi ha algun moment de glamur, però pocs”.

FF

>>

“En aquesta professió crec que ja no són tan importants els contactes com la manera de gestionar les eines que tens al teu abast. Has de ser creatiu, reinventar-te i fer-li un vestit a mida a cada client. També cal oblidar-te del teu ego i posar-hi molt sentit de l’humor”, sentencia. D’això últim en Jesús va sobrat i d’esperit de superació també. “Després d’aquesta, el meu propòsit per al 2017 és ser la portada d’Interviú”. Riu. Ric. Riem. I temps al temps...