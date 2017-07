Irene Peukes, autèntica, local, del món

Si tornàs a néixer, no em faria dissenyadora, em faria artesana”. Ho confessa Irene Peukes a un recomanable vídeo en què es mostra com es fa la col·lecció de sabates Pla, originalíssima, del tot natural. És una confessió que la defineix. Aquesta alemanya establerta a Mallorca, exdissenyadora de Camper, va començar el camí en solitari fa una dècada amb la línia de roba Guate Va Vest, que uneix els coneixements i estils de la nostra illa i els de les artesanes del departament Quetzaltenango, la segona ciutat més gran de Guatemala i la que té una major densitat de població indígena. Vestits, bruses, mocadors, peces tan senzilles i atractives que mai no et canses de dur, per molt que passin els anys, i que no hi ha dia que te les posis que qualcú no hi quedi sorprès. Com les sabates de Pla, de jute, tenyit i trenat a Bangladesh per a uns models que s’acaben de fer a Mallorca amb les tècniques de sempre. Tot artesà, molt singular, atemporal.

Irene Peukes va començar des del cor de Sineu, que és el punt de partida i també el d’arribada de la roba de Guate Va Vest i de les sabates de Pla. Punt d’arribada també perquè, des de fa un any, té nova botiga a la plaça de l’Església de Sineu, un espai que és tota una declaració d’estil, millor dit, de principis. Punt d’arribada, però també de sortida, perquè tant Pla com Guate Va Vest no només van i venen de Sineu a Quetzaltenango o a Bangladesh, sinó que ja es troben a botigues d’un parell de continents. De Nova York a Formentera, passant per Londres, Barcelona, Seattle, South Carolina i nombroses ciutats dels Estats Units, es demanen unes peces de roba i unes sabates que demostren, com diu Irene Peukes, que les mans poden fer meravelles. Naturalment.

