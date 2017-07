La Insular, quan fer un regal és un detall

Espardenyes, senalles, capses d’ensaïmades dissenyades per artistes, uns palets per aguantar la roba a l’arena, un reposacaps per a la platja, ulleres, uns mapes, blocs de notes, bosses de tela, capells de palla, robots i altres juguetes de les que van amb corda, petits objectes de gran creativitat... Miris on miris, qualsevol cosa té gràcia. I moltes d’aquestes coses et provoquen un somriure: són productes que reconeixes, que emergeixen del pou de la memòria i que la inventiva ha tornat a posar en circulació.

Ens aturam a La Insular, una botiga d’obsequis i souvenirs especials, d’objectes majoritàriament de les Illes, de productes que s’han sabut reinventar. Paz Talens, la propietària, ens recorda que fer un regal és sempre un detall. Ella ho va tenir clar des del començament: els obsequis que ofereix han d’estar més a prop dels 10 euros que dels 30. El souvenir és això, un record, un record del lloc, però també un “em record de tu”. No és només cosa de turistes. De fet, segons ens diu, tot i estar al rovell de l’ou de la part més visitada de Palma, molt a prop de Cort, més del 75% dels clients són mallorquins.

Una altra cosa va tenir clara Paz Talens quan va obrir La Insular, llavors amb una sòcia. El local, que s’aproxima al segle de vida, es conservaria com el van trobar. Originàriament, en aquest mateix espai, hi havia la històrica papereria La Politècnica. Després, entre d’altres, hi va haver la llibreria del Call. Tots han conservat l’estructura del local: dos grans mostradors, un a cada costat de l’entrada, i prestatgeries d’un cap a l’altre de les tres parets interiors. Paz Talens ho diu sense dubtar: “Encara que em seria més pràctica una altra disposició, defens que hi ha certs locals que no s’haurien de tocar. Fan ciutat”.

SET CANTONS, 3 (PALMA)