Highlands Project enregistra el tercer disc

Els Higlands Project han tornat a entrar a l’estudi. Ho han fet per enregistrar el que serà el seu tercer treball discogràfic, que durà per títol Voiceover perquè “es tractarà d’un disc molt coral i en què destaca la veu per damunt”, assenyala el pianista i arrangista de la formació, Sergio Llopis.

En aquest nou treball, als 9 components de la banda s’afegeixen 10 col·laboradors, entre instrumentistes i cantants, que elaboren els 8 temes propis. En total, 19 artistes de primera línia de l’escena mallorquina del jazz hi han participat.

Els Higlands Project projecten en aquest nou treball discogràfic enregistrat a Alquímia Records de Palma el seu estil, que fusiona jazz, funk, soul i també hip hop. Els components del grup són Sergio Llopis (piano), Toni Rios (saxòfon), Pep Garau (trompeta), Xema Borràs (trombó), Joan Colom (guitarra), Jordi Tugores (guitarra), Juanjo Amengual (baix), Teo Salvà (bateria) i Pep Lluís Garcia (percussió) i s’hi afegeixen a dos temes el guitarrista Omar Lanuti; Pedro Rosa, que hi introdueix el seu estil brasiler; Júlia Colom, que canta una glossa mallorquina; Mary Adine Lambourne, que canta un bolero; Paco Colombàs, que hi introdueix sons de funk, i Masé Jara, que canta un tema de jazz. També hi participen Julià Abat a la trompeta, Miquel Àngel Rigo al saxòfon, Maria Onabi al violoncel i Luis de las Heras a la guitarra acústica.

El disc sortirà al carrer a mitjan novembre, preveu el grup. El treball serà autoeditat. Per a l’enregistrament, han comptat amb la col·laboració del fotògraf Àngel Romaguera, que els ha fet un reportatge fotogràfic de tot el procés de gravació del disc plasmat en 60 instantànies amb els músics i els moments de creació i esbarjo de la formació i els col·laboradors.

VOICEOVER (PART I)

NOVEMBRE DEL 2017

ALQUÍMIA RECORDS (PALMA)