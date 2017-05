El Gioviale no és un italià més a Formentera

El mirava cada pic que anava a Formentera. En mirava la porxada coberta del verd d’una heura i el rosa intens d’una buguenvíl·lea. El Gioviale; n’havia llegit centenars de vegades el nom. Et surt a camí, a l’entrada mateixa de Sant Francesc, i cada vegada que fas la carretera de la Savina a la Mola. Les taules, sempre ocupades, hora de berenar, de dinar i de sopar. El mirava i, per una cosa o l’altra, El Gioviale, cafè, restaurant, sempre em quedava pendent.

Fa unes setmanes, quan Fomentera tot just començava a obrir-se per a la temporada que són els dies de l’obligat festival Formentera Fotogràfica, hi vaig poder sopar amb una amiga. No a la porxada -l’illa encara era pràcticament buida i la porxada d’El Gioviale era plena-, sinó en una de les dues o tres tauletes que hi ha a dins. Joves, jovials fent honor al nom del restaurant, simpàtics i planers, m’explicaren que fa més d’un lustre que tres romans, na Giulia, en Matteo i en Francesco, varen dur la cuina familiar romana fins a la petita de les Pitiüses. Obriren El Gioviale i decidiren quedar a viure a l’illa.

Aquest restaurant no és un italià més a Formentera. No és un d’aquests negocis que s’obren només per a la temporada turística. Ells tres només se’n van un mes de vacances, de mitjan gener a mitjan febrer, i tanquen els dimecres. La resta de l’any, cuinen pasta que et serveixen dins la paella on l’han cuinada -l’èxit que té la seva carbonara traspassa fronteres-, tenen burrata de qualitat i altres delícies de la gastronomia italiana -atenció també als pastissos. Cada dia, escriuen en una pissarra els plats que han preparat, però no per això deixen de fer-te’n una explicació detallada, demostrant que són els primers enamorats d’allò que fan. Convé reservar.

CARRER SANTA MARIA, 59 (SANT FRANCESC XAVIER, FORMENTERA)