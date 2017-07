Fantastic Negrito al Sons de Nit

Fantastic Negrito (Massachusetts, 1968) és un dels artistes revelació d’aquest 2017 després d’una vida una mica convulsa. El músic acaba de guanyar el premi Grammy al millor disc de blues contemporani que l’ha dut a ser reconegut en l’àmbit mundial. Aquest dijous, 20 de juliol, a partir de les 21.30 hores, serà a Pollença al claustre de Sant Domingo presentant el seu únic treball discogràfic premiat, The Last Days Of Oakland.

Xavier Dphrepaulezz, de nom artístic Fantastic Negrito, visitarà per primera vegada les Balears amb una actuació amb la banda completa. El quintet, format per Xavier Dphrepaulezz, a la veu i sonant la guitarra i els teclats; Tomas Salcedo, a la guitarra i els cors, Uriah Duffy, al baix; James Small, a la bateria, i Serlatheo Quinlan, als teclats, oferirà el repertori del darrer disc i de temes que ha creat al llarg de la seva carrera no sempre afortunada.

I és que l’americà va estar a punt de deixar el món de la música perquè, just abans de llançar un contracte, la discogràfica es va fer enrere i perquè també va patir un accident molt greu, que el va deixar setmanes en coma. No ha estat fins que l’han reconegut en l’àmbit europeu que Fantastic Negrito ha esdevingut referència en el circuit de la música negra internacional.

El cantant considera que l’etiqueta “blues amb actitud punk” o “música negra d’arrels”, que és com solen descriure la seva música, és per a ell tot un afalac. La gran energia que desprèn el músic, de les seves arrels en el gospel i del fosc i profund delta del Mississipí també són marca de la casa de l’intèrpret.

Altres influències provenen d’haver escoltat bandes com Led Zeppelin, The Beatles, Rolling Stones i tot el rock‘n’roll i el blues, mesclat amb les forces del hip-hop dels anys 80 i 90, de l’amor de Fantastic Negrito per James Brown, Sly i Prince.

En el disc de debut, The Last Days of Oakland, el músic intenta reflectir la situació del seu país natal després d’haver fet gira per tots els Estats Units. El cantant creu que la població negra està deixant les grans ciutats perquè aquestes s’han convertit en prohibitives i caríssimes. A més, assevera que la població cada vegada està menys informada i més motivada per la por. Malgrat que Fantastic Negrito és optimista, “se’ns presenten noves oportunitats i realment depèn de nosaltres, com a col·lectiu, si triam aprofitar-les. Ens trobam en els darrers dies d’alguna cosa, al final d’una era, però pot esdevenir una bona ocasió”, assenyala.

El músic ha ressuscitat les arrels del blues més clàssic i rural en ple segle XXI. Cançons crues (sonorament i emocionalment), plenes de perspectiva vital guanyada a força de cops, urgent i visceral. Un desplegament de ràbia, protesta i autobiografia d’un intèrpret subtil i alhora sofisticat.

La cita musical de Fantastic Negrito amb Mallorca, doncs, és aquest dijous, 20 de juliol, al Claustre de Sant Domingo de Pollença de la mà de Fonart i dins del cicle que organitza la promotora Sons d’Estiu. Les portes s’obriran a partir de les 20.45 h, quan hi haurà la sessió del discjòquei Albert Petit fins a l’inici del concert, previst a les 21.30 hores. Les entrades anticipades tenen un preu de 20 euros i a taquilla de 25 euros.