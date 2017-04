Ester Andorrà: “Només volíem donar veu als poetes vius”

REW

<<

Si neixes en una família de lletraferits tens moltes possibilitats d’acabar enganxat a la lectura. I això és el que li va passar a Ester Andorrà. “De petita, abans d’anar a dormir, el meu pare en lloc d’un conte em llegia l’obra completa de Josep Pla”, recorda divertida. D’aquí a estudiar filologia catalana només hi havia un pas. I ella el va fer, enamorant-se, de passada, de la poesia medieval.

PLAY

>

El 2002 va començar a freqüentar l’Horiginal, on Vintró, Pedrals i altres feien recitals de poesia contemporània. “Tots tenien un repertori oral brutal. A la facultat, en canvi, només t’ensenyaven l’obra dels poetes morts. El contrast era molt gran. Vaig pensar que haurien de tenir llibre i és així com una conversa de sobretaula amb dos amics es va convertir en LaBreu. Només volíem donar veu als poetes vius. Portem tretze anys i ja hem editat 118 llibres, entre poesia i narrativa”.

FF

>>

El dia de Sant Jordi, l’Ester tornarà a sortir al carrer. “Acabaré afònica i eufòrica”, confessa. LaBreu compartirà parada amb altres editorials independents, al número 17 del passeig de Gràcia. “Recomanar poesia és molt difícil, però ara mateix em quedo amb Cosmonauta. Poesia completa, de Francesc Garriga; Neu negra, de Marc Romera, i Afollada, de Laia Martínez”. Preneu-ne nota i afegiu-hi també Afamats, el seu primer poemari. “Jo sempre he escrit com una necessitat vital, però pensava que no era publicable”, diu l’editora. “Dessagnar-se és agradable. Ja saps: perpetuar furgant en ferides”, escriu la poeta. I enganxa.