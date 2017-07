Edgar Barrionuevo: “El dejuni són unes vacances per al teu cos”

REW

<<

Un pare futbolista marca. O pregunteu-ho a l’Edgar Barrionuevo. “Als 6 anys ja estava federat, vaig passar per camps de tot Catalunya. També vaig competir en ciclisme”. Viure a Castelldefels també el va acostar als esports nàutics. “M’agrada el contacte amb la natura i m’han permès viatjar per tot el món buscant vent i onades”. Òbviament, el seu futur professional havia d’estar lligat a l’esport, per això va estudiar INEF. “Aquí vaig descobrir la importància de l’alimentació en el rendiment esportiu i la salut”.

PLAY

>

Barrionuevo, especialitzat en salut integral, és un gran defensor del dejuni. “És una eina molt potent per depurar el cos de toxines. La primera experiència -que hauria de durar uns quatre o cinc dies- val la pena fer-la acompanyat de professionals, que t’expliquin les reaccions del teu cos. Si es fa ben fet, el resultat és espectacular: augment de la vitalitat, desinflamació, millora de la pell, més lucidesa mental... Un dejuni són unes vacances per al teu cos”. I ho diu amb coneixement de causa. “Per a mi és un estil de vida, fins i tot faig dejunis intermitents”.

FF

>>

Per als porucs que no veuen clar alimentar-se puntualment només a base de liquats i caldos, Barrionuevo té arguments convincents. “No passa res si estem uns dies sense menjar, estem dissenyats per a això. Els nostres avantpassats no tenien supermercats ni neveres. Es despertaven... i a córrer! Actualment l’ésser humà és l’únic animal que aconsegueix menjar sense esforç físic”. I això es paga amb la salut.