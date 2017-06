Guia de festivals i cicles d'estiu 2017: música

Festival Jardins de Pedralbes

Barcelona

Fins al 14 de juliol

Música refrescant a la zona alta de Barcelona

En la seva cinquena edició, el festival barceloní torna a oferir una programació molt cuidada de noms ja consagrats. L’oferta és variada: la gira del vintè aniversari de Jarabe de Palo, el pop electrònic dels francesos Air i vaques sagrades com Yann Tiersen, Sting, Art Garfunkel i Roger Hodgson (de Supertramp). Tot això a la part alta de la ciutat i en una zona verda a l’aire lliure d’encant indiscutible.

www.festivalpedralbes.com

Sons del Món - Vi & Music Empordà

Diverses poblacions de l’Empordà

Fins al 5 d’agost

Enologia i primeres figures de la música

Roses, Castelló d’Empúries, Empuriabrava i Cellers de l’Empordà acullen un festival de música en què el vi és el rei. I és que mentre se celebra s’ofereixen tasts de vins fets a l’Empordà. Tot això supervisat per Laura Masramon, una de les sommeliers més respectades de la zona. Els concerts de Tom Jones, Estrella Morente, Txarango, Bustamante i Loquillo, entre d’altres, es podran gaudir amb una copa de vi a la mà.

www.sonsdelmon.cat

Nits d’Estiu a la Pedrera

Barcelona

Fins al 9 de setembre

Jazz al terrat de la Casa Milà

¿Concerts de jazz al terrat de la Pedrera? Sí, això és el que ofereix aquest cicle de concerts d’estiu a Barcelona. Una proposta imbatible que repassa el millor del gènere en els àmbits estatal i internacional (Pol Omedes, Sofia Riberio Quartet, Michael Olivera Group) i que també ofereix la possibilitat de conèixer l’emblemàtic edifici creat per Gaudí. L’entrada per a cada concert inclou una visita guiada a la Casa Milà.

www.lapedrera.com

Nits de Clàssica

Girona

Fins al 23 de juliol

Música clàssica al Barri Vell de Girona

Diferents escenaris de Girona (la catedral i l’Auditori de la ciutat, els claustres del monestir de Sant Daniel i de Sant Pere de Galligants o el Museu d’Art) acolliran una programació interessantíssima que repassarà el passat, present i futur de la música clàssica. Lucas & Arthur Jussen, Ensemble Dialoghi, Les Musiciens du Louvre & Marc Minkowski, Xavier Sabata o François Lazarevitch són alguns dels plats forts.

www.auditorigirona.org/nitsdeclassica

Vida

Vilanova i la Geltrú

Fins al 2 de juliol

Pop, rock i electrònica independents de qualitat al Garraf

El marc incomparable de la Masia d’en Cabanyes i el bosc que l’envolta (aquest any amb decoració marina) seran testimonis de l’edició més potent de la història del festival vilanoví. I és que es podrà gaudir del folk, pop i rock independents amb pedigrí de Fleet Foxes, La Casa Azul, Phoenix, The Flaming Lips, Devendra Banhart, Joan Miquel Oliver, Los Punsetes i Real Estate, entre altres artistes.

www.vidafestival.com

Emergent

Diverses poblacions del Gironès

Fins al 8 de juliol

Bona selecció de cantautors

El Festival d’Arts en Viu del Gironès torna a omplir localitats com Cervià de Ter, Quart, Vilablareix, Madremanya i Fornells de la Selva amb una sèrie de concerts que combinen figures consagrades amb noms per descobrir. L’oferta reuneix un bon grapat de cantautors: Roger Mas, Belda & Sanjosex, Miquel Abras, Maria Arnal i Marcel Bagés, Guillem Ramisa i l’irlandès Matthew McDaid, entre d’altres.

www.festivalemergent.cat

Rockfest Barcelona

Santa Coloma de Gramenet

Fins al 2 de juliol

El millor rock dur d’arreu del món

El Rockfest, el festival de heavy metal i rock dur que mira de prop les grans cites europees del gènere, presenta tres dies de concerts al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet: l’esperadíssima gira de comiat d’Aerosmith, herois veterans com Alice Cooper, Blue Öyster Cult i Deep Purple, el metal alternatiu d’Alter Bridge o la potència de Queensrÿche o Running Wild. Important: el festival ofereix zona d’acampada.

rockfestbarcelona.com

(A)phònica

Banyoles

Del 30 de juny al 2 de juliol

El festival de la veu per excel·lència

Catorze anys d’història avalen un festival dedicat “a explorar els diferents vessants de la veu a través de propostes artístiques per a tots els públics”. Diferents espais de Banyoles (Juanola La Muralla, el Teatre Municipal o el claustre del Monestir de Sant Esteve) seran testimonis de les actuacions de La Iaia, Marlango, Steve Smyth, Viggo Mortensen i Rafel Plana, Cocanha, José González i Renaldo & Clara.

www.aphonica.banyoles.cat

Be Prog! My Friend

Barcelona

30 de juny i 1 de juliol

La gran festa del rock progressiu al Poble Espanyol

El Be Prog! My Friend presenta una alineació de luxe per a la seva quarta edició, amb tot un all-star de propostes del passat, present i futur del rock i del metal progressius. L’escenari situat al Poble Espanyol es convertirà en una olla de pressió de sons expansius gràcies als concerts de Jethro Tull, Marillion, Anathema, Animals As Leaders i Mike Portnoy’ Shattered Fortress.

www.beprogmyfriend.com

Grec

Barcelona

De l’1 al 31 de juliol

El gran festival d’estiu de Barcelona

Diferents espais de Barcelona (Jamboree, BARTS, Teatre Grec, Harlem Jazz Club) acolliran l’atapeïda i ben variada programació musical de l’edició 41 del Grec. Un calaix de sastre en el qual tindran cabuda els sons afroperuans de Susana Baca, el soul i l’R&B de Sara Pi, el mestissatge visceral de Fermín Muguruza acompanyat per Micaela Chalmeta Big Band i el rap sense etiquetes de Talib Kweli.

lameva.barcelona.cat/grec

FEMAP

Diverses poblacions dels Pirineus

De l’1 de juliol al 27 d’agost

La música antiga puja a l’alta muntanya

En la seva setena edició, el Festival de Música Antiga dels Pirineus creix en nombre de poblacions participants (més de trenta) i en actuacions (gairebé cinquanta). El País Valencià serà el convidat d’aquest any, i hi serà present amb la seva coral oficial. Pel que fa a la resta de la programació, destaquen noms com els de Mara Aranda, La Sonorosa, Pyrenaeus Ensemble i l’Orquestra Barroca Catalana.

www.femap.cat

Canet Rock

Canet de Mar

1 de juliol

El gran festival del pop i el rock català

El reviscolat Canet Rock arriba a la quarta edició de la seva segona època amb una salut envejable. El festival, que se celebra al Pla d’en Sala de la localitat del Maresme, ofereix dotze hores de música ininterrompudes i una panoràmica diversa del pop i rock fet als Països Catalans. La programació d’aquest any està encapçalada per Sopa de Cabra, Txarango, Els Amics de les Arts i Jarabe de Palo.

www.canetrock.cat

Brunch in the Park

Barcelona

Del 2 de juliol al 17 de setembre

Diumenges de música electrònica a Montjuïc

Tornen a Barcelona els diumenges de música electrònica en horari familiar Brunch in the Park. Fins ben entrat el mes de setembre, els Jardins Joan Brossa de Montjuïc combinaran concerts de primer nivell amb activitats per als més petits que inclouran tallers, rocòdrom i tirolina, entre d’altres. The Martinez Brothers, Paco Osuna, Marco Carola i Tiga són algunes de les estrelles internacionals que hi actuaran.

barcelona.brunch-in.com

Jazz al Terrat

Barcelona

Del 5 de juliol al 9 d’agost

Concerts a la terrassa del Museu d’Història

El Museu d’Història de Catalunya organitza per tercera vegada un cicle de concerts estiuencs a la terrassa de l’edifici de la plaça Pau Vila. Agrupats sota el lema Òrbita jazz -en referència a les fusions més variades- hi actuaran Edu Tancredi Sextet, el New Tango Project de Guido Di Blasi, Luna Cohen, Valentí Moya & Joan Pau Cumelles Trio, Judit Neddermann i el projecte de jazz i música electrònica Load.

www.mhcat.cat

Els Vespres de la UB

Barcelona

Del 4 al 20 de juliol

Música gratuïta al jardí de la Universitat de Barcelona

Sense fer soroll però avançant amb pas ferm, Els Vespres de la UB es planten a la seva dotzena edició. Un cicle de concerts gratuïts al Jardí Ferran Soldevila, amb un objectiu clar: donar visibilitat a una sèrie d’artistes de l’òrbita independent. L’oferta és variada: el twee-pop de Tronco, el debut a Barcelona del cantautor canadenc Calvin Love i la psicodèlia de Les Sueques, entre d’altres.

www.ub.edu/vespres

Festival Castell de Peralada

Peralada

Del 6 de juliol al 17 d’agost

Concerts d’alçada en espais històrics

El Festival Castell de Peralada porta a la petita població gironina una sèrie d’artistes disposats a enlluernar en recintes únics: espais gòtics i renaixentistes amb segles d’història. Franco Battiato, Malú, Ainhoa Arteta, Juliette Binoche i el pianista Alexandre Tharaud, Bryan Ferry i Katie Melua, entre d’altres, ompliran de música i paraules recintes com l’Auditori Parc del Castell o l’Església del Carme.

www.festivalperalada.com

Poesia i +

Caldes d’Estrac i altres municipis del Maresme

Del 6 al 16 de juliol

El so de la paraula

Poesia i música sempre han anat de braçet, i encara més al festival de la Fundació Palau, que aquest any celebra el centenari del naixement del poeta Josep Palau i Fabre. El cantautor Roger Mas, Belda & Sanjosex, Rosalía & Raül Refree, Coetus, El Pèsol Feréstec i Joana Gomila són algunes de les propostes musicals, que es combinaran amb altres activitats relacionades amb la paraula, sempre sota el crit + poesia, si us plau!

www.poesiaimes.cat

Cruïlla

Barcelona

Del 7 al 9 de juliol

El festival més eclèctic de Barcelona

Nou salt de qualitat del Cruïlla, que aquest any ofereix una programació que té com a bandera l’eclecticisme. Gran part dels caps de cartell reivindiquen de forma personal la música de ball amb tocs festius. Hi haurà noms com els de Two Door Cinema Club, Pet Shop Boys, The Prodigy, Die Antwoord i Jamiroquai. Ara bé, el rock també hi serà present amb Ryan Adams i Little Steven (el lleial guitarrista de Bruce Springsteen).

www.cruillabarcelona.com

Musicab

Cabrils

Fins al 22 de juliol

Pop, jazz, flamenc i cançó al Maresme

Torna el Festival de Música de Cabrils amb la seva vint-i-novena edició. Inaugurat per la formació barroca Forma Antiqva a mitjans de juny, els concerts continuen els dies 8, 15 i 22 de juliol amb propostes com Renaldo & Clara, Maria del Mar Bonet i Quico Pi de la Serra, Lluís Coloma Trio, The New Raemon & McEnroe, La Iaia, Delafé i Estrella Morente, i també actuacions per als més petits de la família.

www.musicab.cat

Festival Internacional de Música de Cantonigròs

Vic

Del 13 al 16 de juliol

Música coral, dansa i convivència de cultures

Agrupacions de fins a 17 països participaran al 35è Festival de Cantonigròs, un clàssic de la competició i exhibició de la música coral i les danses populars d’arreu del món que se celebra a L’Atlàntida de Vic. A més, promou la convivència entre els pobles fent que els cantaires i dansaires de fora s’allotgin a cases de famílies de Cantonigròs i altres poblacions properes.

www.fimc.es

Vespres Musicals al Monestir de Pedralbes

Barcelona

Del 14 de juliol al 31 d’agost

Polifonia ibèrica, poesia i música religiosa

El Monestir de Pedralbes proposa una sèrie de vespres musicals en dijous i divendres que conviden a arribar-hi una mica abans per poder passejar pel claustre, obert de 20h a 21 h. Música antiga i religiosa amb protagonisme per a la polifonia ibèrica, l’arpa i un recital de poesia i piano dedicat a les “dones silenciades”, amb Gemma Reguant i Anna Alemany.

monestirpedralbes.bcn.cat

Vijazz Penedès

Vilafranca del Penedès

Del 7 al 9 de juliol

Maridatges amb DO per al millor jazz

Ja és tradició que, al juliol, els vins i els caves de la DO Penedès es maridin amb propostes internacionals de jazz. Aquest any l’onzena edició del Vijazz compta amb estrelles de l’envergadura de la cantant Dianne Reeves, el trompetista Christian Scott i The JB’s James Brown Original Band. A més, Violetta Curry, La Màgia de la Veu (amb Andrea Motis) i Mayte Alguacil protagonitzaran els concerts Elles & jazz.

vijazzpenedes.com

Festival de Cap Roig

Calella de Palafrugell

Del 7 de juliol al 22 d’agost

Grans noms amb vistes privilegiades

El magnífic recinte dels Jardins de Cap Roig (on caben poc més de dues mil persones) ofereix l’oportunitat de veure de prop artistes de primera línia estatal i internacional. La tria d’aquesta nova edició és, com sempre, força oberta de mires: Wilco, Woody Allen, Estopa, Pretenders, Norah Jones, Luis Fonsi, Hombres G , Sílvia Pérez Cruz, Anastacia, Ben Harper i David Bisbal, entre d’altres.

caproigfestival.com

PAS Martorell

Martorell

Del 7 al 23 de juliol

Concerts gratuïts al Pont del Diable

Quarta edició del PAS i nou salt de qualitat per consolidar un festival d’estiu que acosta a Martorell una bona selecció de música en directe. Tots els concerts són gratuïts, així que només cal acudir a l’escenari a prop del llegendari Pont del Diable per gaudir-ne. Molta atenció amb la tria d’aquest any: Guillem Roma, Chicuelo amb Marco Mezquida i Gaspard Royant, entre d’altres.

pas.martorell.cat

Gastromusical

L’Escala

Del 13 al 22 de juliol

Música i cuina d’autor al Molí de l’Escala

Des de fa onze anys, el Restaurant Molí de l’Escala organitza aquest cicle de música i gastronomia d’autor. Aquest any els concerts estaran protagonitzats per Martirio, Maria Arnal i Marcel Bagés, Fundación Tony Manero i Santiso, i els encarregats dels fogons seran Jordi Jacas, Fabián Martín i Pep Nogué. A més, durant el festival tindran lloc les activitats familiars Gastrokids & Familiaria al jaciment d’Empúries.

molidelescala.com/gastromusical

Ethno Catalonia

Banyoles

Del 7 al 17 de juliol

Música ètnica i de fusió amb seu a Banyoles

L’Ethno Catalonia és un campus musical internacional organitzat per les Joventuts Musicals de Catalunya i alhora un festival amb tots els concerts gratuïts. Hi participen 40 joves músics de tot el món que després faran una gira que passarà per Barcelona, Tàrrega i el festival Pirineos Sur. A Banyoles hi actuaran, entre d’altres, els cors Àkan i Kumbalawé, Roba Estesa, Juan Antonio López Sextet, Liceu’s SuperSax Project, Jesa i Biflats.

joventutsmusicals.cat

Acampada Jove

Montblanc

Del 13 al 15 de juliol

Marató de música i política a Montblanc

L’Acampada Jove és molt més que un festival de música. Proposa tres dies maratonians durant els quals, a banda de concerts, hi haurà competicions esportives, xerrades sobre política i altres activitats paral·leles. A la seva vint-i-dosena edició, el festival de Montblanc continua combinant compromís i festa, aquest any amb noms com Aspencat, Doctor Prats, La Pegatina, Brams, Cesk Freixas, Itaca Band i Els Amics de les Arts.

acampadajove.cat

Sons Solers

Sant Pere de Ribes

14 de juliol

Un festival ‘slow’ al bell mig del Garraf

Un d’aquells festivals petits però amb encant que a poc a poc es va consolidant a la zona central de la comarca del Garraf. La seva filosofia és la d’un slow festival, una nit de concerts en què prima la comoditat i la qualitat per sobre de la massificació. La Finca Mas Solers, un paratge natural i ben cuidat, acollirà els concerts de Sopa de Cabra, Judit Nedderman, Mazoni i Maria Arnal i Marcel Bagés.

www.sonssolers.cat

DGTL Barcelona

Barcelona

11 i 12 d’agost

Més de cinquanta DJs d’altíssim nivell al Parc del Fòrum

La versió barcelonina del festival de música electrònica neerlandès arriba a la tercera edició amb un cartell d’altíssim nivell que supera la cinquantena de discjòqueis. Maceo Plex, Seth Troxler, Paco Osuna, Derrick May, Jeff Mills, Joy Orbison, Solomun i Tale Of Us són alguns dels artistes més destacats d’un esdeveniment que espera més de 30.000 visitants al Parc del Fòrum.

dgtl.es

Schubertíada

Vilabertran

Del 17 d’agost al 3 de setembre

Vint-i-cinquè aniversari del festival dedicat a Schubert

Ja fa vint-i-cinc anys que al poble empordanès de Vilabertran van decidir recrear les reunions d’amics inspirades per Franz Schubert amb peces poc conegudes, molts lieds i algunes obres contemporànies. Aquest any amb intèrprets com el Quartet Casals, Sarah Connolly, els solistes de la Camerata432 i el Cor de Cambra de la Diputació de Girona dirigit per Pablo Larraz.

www.schubertiadavilabertran.cat

Aquelarre de Cervera

Cervera

Del 25 al 27 d’agost

Música i molta gresca entre correfocs

L’Aquelarre de Cervera, amb quaranta anys d’història, és una festa protagonitzada pels correfocs i pel Mascle Cabró, però també inclou una programació musical pensada per acabar de satisfer les ganes de gresca dels assistents. Actuaran a la plaça Major i altres emplaçaments, entre d’altres, Oques Grasses, Pastorets Rock, Pachawa Sound, Ovella Xao, La Pegatina, Hora de Joglar i The Pink Goats.

www.aquelarre.cat

Festigàbal

Barcelona

18 i 19 d’agost

El festival més esperat de les festes de Gràcia

El Festigàbal, organitzat per dotzè any per l’emblemàtic bar Heliogàbal de Gràcia, és un dels esdeveniments més sonats de les festes del barri, que aquest any celebren el bicentenari. Seran dues nits de concerts als Jardins de la Sedeta i ja s’han anunciat els primers noms d’un cartell centrat en el millor de l’ indie de casa: Museless, Hidrogenesse, Me and the Bees, Los Bengala i un DJ set de Guille Milkyway.

www.heliogabal.com

Eufònic

La Ràpita, Amposta i altres

Del 31 d’agost al 3 de setembre

El festival de música i art que juga amb el paisatge de l’Ebre

L’Eufònic és una de les cites més esperades de les Terres de l’Ebre, ja que combina una programació d’avantguarda amb uns escenaris insòlits que converteixen el paisatge també en protagonista. En diferents espais de Sant Carles de la Ràpita i també en poblacions properes trobareu noms com Shoeg, Los Voluble, Lidia Damunt, Les Sueques, Animic i Somadamantina.

www.eufonic.net

Festival Acústica

Figueres

Del 31 d’agost al 3 de setembre

El festival de setembre de l’Alt Empordà

Arriba la setzena edició de l’Acústica de Figueres, que l’any passat va rebre més de 100.000 visitants. De moment només se n’han anunciat les dates i que, com a novetat, hi haurà un nou escenari a la plaça de la Palmera. Haurem d’esperar encara per saber els noms que lluiran al cartell d’aquest esdeveniment que té lloc a finals de l’estiu i que va rebre el premi a Millor Festival de Catalunya als premis ARC.

festivalacustica.cat

Altaveu

Sant Boi de Llobregat

Del 8 al 10 de setembre

Cançó i altres músiques al Baix Llobregat

El festival de música i cançó de Sant Boi de Llobregat celebra aquest setembre la vint-i-novena edició. La programació es farà pública el 3 de juliol i de moment només s’ha anunciat l’espectacle multidisciplinari Regira, nascut de la col·laboració entre músics, creadors i artistes de Sant Boi de Llobregat i produït especialment per al festival Altaveu. Tindrà lloc el 8 de setembre a la plaça de l’Ajuntament i serà gratuït.

www.festivalaltaveu.cat

Jazz al Port

L’Escala

Del 8 al 10 de setembre

Jazz català al port de l’Escala

Per quart any consecutiu, el jazz i la música negra tornen al port de l’Escala a finals de l’estiu amb un cartell variat format per The Black Barbies amb Desiré Diouf, Pol Padrós Trio, Bernat Font Trio presentant Storytellers, Arnau Pallarols, Agustí Burriel amb Xavier Figuerola i Giulia Valle Trio (amb Marco Mezquida i David Xirgu). Els concerts tindran lloc a l’Octopuss Tapas & Music Club i al Restaurant Navili.

www.visitlescala.com

Mercat de Música Viva de Vic

Vic

Del 13 al 17 de setembre

Vic és el tret de sortida de la nova temporada musical

Cada any el Mercat de Música Viva de Vic marca el final de l’estiu i és també el tret de sortida de la nova temporada musical. Aquest any Vinicio Capossela i Cabo San Roque seran els encarregats d’obrir una vint-i-novena edició en què estrenaran material Núria Graham, Xarim Aresté, Xavier Baró, Dani Nel·lo, Christina Rosenvinge i The Gramophone Allstars Big Band.

www.mmvv.cat