Els centres cívics s'omplen d'espectacles

ESPECTACLES EN EL MARC DE "BARCELONA DISTRICTE CULTURAL"

El Centre Cívic Zona Nord acull demà dissabte, a les 19.30 hores, l’espectacle Mal Martínez. Humor i hòsties, de Marc Martínez. Es tracta d’un viatge musical, “gamberro”, sincer i humorístic. D’altra banda, avui mateix, el Centre Cívic Joan Oliver, a les 20 hores, ofereix Amigoo, de Mumusic Circus, un espectacle de dansa amb dos personatges i un contrabaix. Aquestes són dues de les moltes propostes del programa d’espectacles Barcelona Districte Cultural.

GRAN TROBADA DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

El recinte de la Fabra i Coats és la seu aquest cap de setmana, des d’avui i fins diumenge, de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, un esdeveniment organitzat per la Xarxa d’Economia Solidària (XES) que arriba a la sisena edició. Hi participen majoritàriament cooperatives, però també associacions, fundacions, grups de consum i empreses d’inserció. Hi haurà xerrades, paradetes de productes i activitats per a tots els públics.

+ Detalls FIRA D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE CATALUNYA 21, 22 i 23 d'octubre Fabra i Coats Sant Andreu

LES VEUS DE LES DONES DE LA BARCELONA DEL 1700

Les veus de les dones de la Barcelona del 1700 eren totalment silenciades perquè la societat patriarcal les va condemnar a un paper secundari. El Born s’ha proposat recuperar la seva veu i ofereix un itinerari pel jaciment i pel barri en què les protagonistes són les dones.

+ Detalls ‘LES VEUS SILENCIADES’ 22 d'octubre 12 hores El Born CCM Ciutat Vella

ON VAN A PARAR ELS RESIDUS

Són molts els que es pregunten on van a parar els residus, quin recorregut fa un producte des que es recicla fins que es converteix en un nou material. Una exposició a l’Espai Pere Calafell ho explica amb detall.

+ Detalls ‘ON VAN ELS RESIDUS’ Fins al 15 de novembre Espai Pere Calafell Sant Martí

BARCELONA ÉS UNA CIUTAT DIVERSA

Activitats lúdiques, festives i de sensibilització adreçades a tota la família són les protagonistes de la trobada de les entitats del Consell Municipal d’Immigració.

+ Detalls TROBADA BARCELONA CIUTAT DIVERSA 22 d'octubre 11.00 h-19.00 h. Passeig Lluís Companys Ciutat Vella / Eixample

HAVANERES A SANT MARTÍ

L’Auditori de Sant Martí acull avui la trobada anual del grup d’havaneres del districte. Hi participen les formacions Sotileza, Sierra y Mar i Harmonia, i hi col·labora la companyia de dansa Petit Ballet de Barcelona. Espectacle gratuït.

+ Detalls TROBADA D’HAVANERES 20 d'octubre 18.30 h. Auditori de Sant Martí Sant Martí

HOMENATGE A ENRIC PUBILL

Enric Pubill, referent de la lluita antifranquista, serà homenatjat el 25 d’octubre a l’antiga presó Model. Pubill va estar reclòs a la Model i va fundar l’Associació Catalana d’Ex-presos del Franquisme, des d’on va treballar per agrupar els que, com ell, havien patit presó política per garantir els seus drets socials i econòmics. Aquesta entitat va treballar durant molts anys per transmetre la memòria de la resistència del primer franquisme, impulsant projectes de documentació de les presons.