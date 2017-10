El Pla de la Catedral s'omple de productes de mercat

MERCAT DE MERCATS

Els productes dels mercats municipals de Barcelona, frescos, saludables i de qualitat, ompliran el cap de setmana que ve, els dies 20, 21 i 22 d’octubre, el Pla de la Catedral. Al Mercat de Mercats hi haurà, com cada any, degustacions, xerrades i show cookings. Una de les novetats d’aquest esdeveniment d’enguany és que una representació de cases regionals de l’Estat hi presentaran els seus productes.

+ Detalls MERCAT DE MERCATS Pla de la Catedral. Del 20 al 22 d'octubre

PORTES OBERTES A UNA MUNIÓ D’EDIFICIS

L’Open House va començar a Londres l’any 1992, i des d’aleshores no ha parat de reproduir-se en altres ciutats del món: Nova York, Dublín, Tel Aviv, Roma, Chicago, Buenos Aires, Melbourne... Barcelona no n’és una excepció. Més de 200 edificis d’aquesta ciutat on l’arquitectura té especial protagonisme obriran les portes de franc en el marc del 48H Open House BCN el cap de setmana que ve, els dies 21 i 22 d’octubre.

+ Detalls 48H OPEN HOUSE BCN Diversos espais de la ciutat 21 i 22 d'octubre

TEATRE A HORTA-GUINARDÓ

Amb la tardor arriba, un any més, la Mostra de Teatre d’Horta-Guinardó, una bona oportunitat per conèixer la feina dels grups de teatre i els equipaments escènics dels barris d’aquest districte. Enguany se celebra la XVII edició d’aquest festival, que no para de créixer amb la participació de grups de teatre jove i amb la incorporació de més escenaris que contribueixen a crear nous públics.

+ Detalls MOSTRA DE TEATRE A HORTA-GUINARDÓ Fins al 25 de novembre

TROBADA CASTELLERA A SANTS

Diumenge 15 d’octubre se celebra a la plaça de Bonet i Muixí la XXV Diada dels Castellers de Sants, amb la participació dels Borinots, els Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró.

+ Detalls XXV DIADA DELS CASTELLERS DE SANTS 15 d'octubre 12 h Plaça Bonet i Muixí Sants-Montjuïc

RAMBLISTES D’HONOR

L’entitat Amics de la Rambla lliurarà els guardons Ramblista d’Honor 2017 en un acte institucional al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Entrada lliure amb aforament limitat.

+ Detalls ACTE DE LLIURAMENT DELS GUARDONS RAMBLISTA D’HONOR 2017 18 d'octubre, 18 h. Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona Ciutat Vella

REM AL PORT VELL

El Port Vell serà l’escenari demà, dissabte 14 d’octubre, del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Rem. Aquest certamen, organitzat pel Reial Club Marítim Barcelona, arriba enguany a la vint-i-dosena edició.

+ Detalls 22 TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA DE REM 14 d'octubre Port Vell Ciutat Vella

SARDANES A NOU BARRIS

El Parc de la Guineueta s’omplirà de balladors de sardanes aquest diumenge 15 d’octubre amb motiu de l’Aplec de la Sardana de Roquetes. Hi participaran les cobles La Principal de la Bisbal, Els Montgrins, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i La Principal del Llobregat.