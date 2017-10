Cinc disciplines artístiques als deu Districtes

BARCELONA, DISTRICTE CULTURAL

Música, teatre, dansa, circ i audiovisual són les cinc disciplines de la iniciativa Barcelona, Districte Cultural, que es desenvolupa als deu districtes de la ciutat. Avui mateix, divendres 6 d’octubre, tenen lloc unes quantes iniciatives en el marc d’aquest programa cultural, com ara un concert del grup Aurora, una veu flamenca que s’acosta al jazz (al Centre Cívic Baró de Viver, Sant Andreu, a les 20.00 h) i la projecció del documental musical Callas (al Centre Cívic Matas i Ramis, d’Horta-Guinardó, a les 20.30 h).

ACTIVITATS FAMILIARS AL MUSEU DEL DISSENY

Disseny en Família és el nom de la jornada que té lloc demà al Museu del Disseny, adreçada a les famílies amb nens i nenes fins a 12 anys, que podran gaudir, de forma gratuïta, dels nous tallers que ha programat el museu de la plaça de les Glòries i d’un espectacle amb titelles hologràfiques, a més de participar en un joc de memòria gegant d’objectes del museu. Amb l’entrada del mes d’octubre, els museus de Barcelona obren una esplèndida programació.

+ Detalls DISSENY EN FAMÍLIA MUSEU DEL DISSENY 7 d'octubre De les 11 h. a les 18 h.

TOT CAMINANT PER BARCELONA

Els millors dies per caminar per Barcelona son els festius. Aquest cap de setmana té lloc la Caminada Internacional de Barcelona, que consta de dos itineraris a peu (20 i 30 km). La participació en aquesta iniciativa, que no té ànim competitiu, és oberta a tothom.

+ Detalls CAMINADA INTERNACIONAL DE BARCELONA 7 i 8 d'octubre. Hora de sortida: 7 h. Sortida i arribada: Auditori del Centre Cívic Cotxeres de Sants (Carrer de Sants, 79), llevat de l'itinerari de 30 Km. del dia 8, que té el seu inici al Passeig de Sant Antoni/carrer Alcolea. Sants-Montjuïc.

DIBUIXOS DE JOAN MATARÓ

Demà, amb motiu de la festa major de les Corts, l’exposició de dibuixos a la canya de Joan Mataró El Modernisme, que té lloc als Pavellons Güell, serà de caràcter gratuït per a tothom.

+ Detalls EXPOSICIÓ ‘EL MODERNISME’, DE JOAN MATARÓ Fins al 22 d'octubre Pavellons Güell Les Corts

TORNA EL TRIATLÓ

Els triatlons cada cop tenen més seguidors. També a Barcelona. Diumenge torna a celebrar-se aquesta competició que combina la natació, el ciclisme i la cursa a peu del màxim nivell. Enguany s’espera consolidar la xifra de 3.500 atletes i la creixent presència de dones.

+ Detalls BARCELONA TRIATHLON BY SANTANDER 8 d'octubre 8 h Platja de la Mar Bella Sant Martí

EXPLORADORS DE LA PLAÇA REIAL

Durant una hora, una seixantena de jugadors, agrupats en tres bàndols i armats amb els seus telèfons mòbils, exploraran els comerços de la plaça Reial, capturaran codis QR mitjançant una apli i respondran preguntes que els permetin sumar punts i mantenir el màxim de comerços sota el seu domini. Aquesta activitat, anomenada Exploradors a la Reial, és gratuïta per a totes les edats.