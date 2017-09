Sala Ciutat, libreria especialitzada en Barcelona i la il·lustració

LLIBRES DE BARCELONA I D’IL·LUSTRACIÓ

La ciutat de Barcelona genera cada any un munt de llibres. Un dels millors llocs on trobar les novetats i els llibres “de sempre” que tenen Barcelona com a protagonista és la Sala Ciutat, situada a la seu de l’Ajuntament (plaça Sant Jaume), entrant pel carrer Ciutat. Un altre dels atractius d’aquest espai és l’Altell Il·lustrat, que acull intervencions gràfiques de gran format creades per il·lustradors, també amb Barcelona com a tema central.

+ Detalls SALA CIUTAT Carrer de La Ciutat, 2 Ciutat Vella

QUÈ HEM MENJAT DES DELS ANYS 70 FINS AVUI?

Cinc neveres ben plenes de productes que hem menjat al nostre país des de la dècada dels anys 70 fins avui i una sisena nevera que reflexiona sobre com menjarem en el futur. Aquests són els ingredients de l’exposició 50 anys d’evolució de l’alimentació a Catalunya, que es pot veure al Mercat de les Corts del 28 al 30 de setembre, coincidint amb la festa major d’aquest barri barceloní. L’entrada és gratuïta.

+ Detalls 50 ANYS D'EVOLUCIÓ DE L'ALIMENTACIÓ A CATALUNYA Mercat de les Corts Trav. de les Corts, 215 Fins al 30 de setembre

FESTES MAJORS ALS BARRIS

Les activitats proposades per les entitats dels barris són les protagonistes de les festes majors que tenen lloc aquests dies a les Corts, a l’Esquerra de l’Eixample, a Montbau (Horta-Guinardó) i a Canyelles (Nou Barris), totes quatre fins al 8 d’octubre.

SAN FROILÁN A NOU BARRIS

La plaça Major de Nou Barris i el pati de la seu del districte de Nou Barris acullen aquests dies, fins diumenge, dia 1 d’octubre, la festa de San Froilán, celebració d’origen gallec que aquest any arriba a la 23a edició. Hi haurà música, danses, gaites, gastronomia gallega... entre altres propostes.

+ Detalls SAN FROILÁN 2017 Plaça Major de Nou Barris i Pati de la Seu del Districte de Nou Barris Del 29 de setembre a l’1 d'octubre

NOU FESTIVAL DE TEATRE JOVE DEL FORT PIENC

Demà, dissabte, 30 de setembre, té lloc el nou festival L’Estació Escènika al Parc de l’Estació del Nord, amb peces de teatre de petit format, tallers gratuïts i l’actuació de DJs.

+ Detalls L’ESTACIÓ ESCÈNIKA 30 de setembre 18-2 h. Parc de l'Estació del Nord Eixample

BARCELONA, CAPITAL MUNDIAL DEL TENIS PLATJA

Aquest cap de setmana Barcelona és la capital mundial del tenis platja: se celebra a la platja del Bogatell la desena edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona.

+ Detalls TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA DE TENNIS PLATJA 30 de setembre i 1 d'octubre Platja del Bogatell Ciutat Vella

MÚSICA EXPERIMENTAL A GRÀCIA

Un total de tretze espais repartits pel barri de Gràcia acullen fins a finals d’octubre el cicle de música experimental LEM, que aquest any arriba a la 22a edició.