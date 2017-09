La plaça de Catalunya, lloc de trobada de les associacions

MOSTRA D'ASSOCIACIONS A LA PLAÇA DE CATALUNYA

Els que vagin a la plaça de Catalunya aquest cap de setmana hi trobaran espectacles, jocs, tallers, teatre, arts plàstiques, música en viu... És la mostra d’associacions de la Mercè, Associa’t (www.associat.barcelona). Però la festa major de Barcelona té molts més al·licients, com ara el Correfoc (dia 23, 20.30 hores, inici: Via Laietana / pl. Antoni Maura) i la diada castellera (dia 24, 12.30 hores, plaça Sant Jaume). Més info: www.lamerce.barcelona

+ Detalls ASSOCIA’T Plaça de Catalunya, 23, 24 i 25 de setembre

LA VIA LAIETANA, BUIDA DE COTXES

Avui, 22 de setembre, podrem veure la Via Laietana, entre la plaça Urquinaona i el passeig Colom, sense cap cotxe. I és que se celebra el Dia Sense Cotxes, que vol fomentar alternatives al transport privat. També hi ha activitats a l’Eixample, com un circuit de bicicletes elèctriques (Comte Borrell, entre Tamarit i Manso), i a Horta, com un taller de reaprofitament alimentari i de reparació de bicis al carrer Feliu Codina. Més info: mobilitat.ajuntament.barcelona.cat

+ Detalls 22 DE SETEMBRE, DIA SENSE COTXES Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

FESTES MAJORS EN DIFERENTS BARRIS DE LA CIUTAT

Després del parèntesi estival, el setembre és mes de festes majors. La de Barcelona, la Mercè, que se celebra aquest cap de setmana, és la més popular i participativa, però aquests dies n’hi ha un grapat en uns quants barris de la ciutat, com ara la festa major de la Barceloneta (del 23 de setembre a l’1 d’octubre), la de Montbau (del 23 de setembre al 8 d’octubre), la del Verdum (del 25 de setembre a l’1 d’octubre) i la del Parc i la Llacuna del Poblenou (del 25 de setembre a l’1 d’octubre).

LA GRAN TROBADA DEL FITNESS

Diumenge 24, de les 10.30 hores a les 11.15 hores, té lloc a l’avinguda Maria Cristina una classe magistral de fitness, oberta a tothom. Qui ho desitgi també pot participar en el concurs online de la Festa del Fitness, que busca els vídeos curts més populars que mostrin la coreografia de l’edició d’aquest any.

+ Detalls LA FESTA DEL FITNESS 24 de setembre 10.30 h Avda. Maria Cristina Sants-Montjuïc

TOT GRANADOS, AL MUSEU DE LA MÚSICA

Des dels anys d’estudi a París fins a les últimes composicions inspirades en Goya, la vida i l’obra d’Enric Granados (1867-1916) va ser un recorregut literari i pictòric, mentre que la seva música era poètica i plàstica, plena d’imatges sorprenents i de descripcions líriques. En el 150è aniversari del seu naixement, el Museu de la Música acull una exposició sobre aquest artista modern, el músic que llegia, el pianista que pintava, el compositor de gestos delicats que va fer-se escoltar a Barcelona i a Nova York.