Exposició sobre les antigues barraques de Montjuïc

UN VIATGE AL MÓN DE LES BARRAQUES DE MONTJUÏC DEL SEGLE XX

Barcelona celebrarà amb una gran festa ciutadana la commemoració del 25è aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona el pròxim 25 de juliol a partir de les vuit del vespre. L’escenari principal d’aquesta celebració serà la plaça Catalunya. El jugador de bàsquet Juan Antonio San Epifanio, Epi, i l’arquer i medallista paralímpic Antonio Rebollo recrearan l’encesa del peveter. A més, s’hi projectaran vídeos evocadors d’aquells dies en què Barcelona va ser capital mundial de l’esport i hi actuarà el grup Los Mambo Jambo.

+ Detalls ‘ELS BARRIS DE BARRAQUES DE MONTJUÏC, SANTS I LES CORTS’ Seu del Districte de Les Corts Fins al 8 de setembre

FESTA CIUTADANA AMB MOTIU DELS 25 ANYS DELS JOCS OLÍMPICS

Al llarg del segle XX, moltes famílies de fora de Catalunya van arribar a la ciutat de Barcelona en busca de treball i d’una millora de les condicions de vida. La impossibilitat de trobar un habitatge les va obligar a aixoplugar-se en aquestes construccions informals que, agrupades, van constituir veritables barris. Ara es pot conèixer la vida en aquests emplaçaments a través de l’exposició Els barris de barraques a Montjuïc, Sants i les Corts, que té lloc fins al 8 de setembre a la seu del districte de les Corts.

+ Detalls FESTA DELS 25 ANYS DELS JOCS OLÍMPICS 25 de juliol 20 h. Plaça Catalunya

L’ESTIU AL PATI

Aquest cap de setmana és l’últim en què es pot gaudir de la proposta l’Estiu al Pati, que té lloc a la plaça Major de Nou Barris. Hi podreu trobar des de cinema, música, màgia i circ fins a menjars del món i animació infantil.

+ Detalls L’ESTIU AL PATI Fins al 23 de juliol Plaça Major de Nou Barris

TORNEN ELS JOCS AL CARRER

Temps enrere es jugava al carrer cada dia. L’automòbil, i després la televisió i internet, van contribuir a arraconar aquesta pràctica, que no s’ha perdut del tot. Cada dimarts i dijous de juliol tenen lloc a la plaça Can Galta Cremat un munt de jocs tradicionals: d’habilitat, de cooperació, de cucanya... de diferents indrets del món.

+ Detalls JOCS AL CARRER Dimarts i dijous de juliol Plaça Can Galta Cremat Sant Andreu

EL BARRI DE LA CLOTA, DE FESTA MAJOR

El barri de la Clota és un dels nuclis més antics del districte d’Horta-Guinardó i es va començar a vertebrar al segle XVI a partir de cinc masies. En la fesomia i en l’estil de vida encara s’hi poden percebre molts aspectes semirurals, com ara cases baixes, masies habitades i horts abundants. El barri de la Clota fa una festa major de tres dies plens de tota mena d’activitats, com ara jocs infantils o discoteca a la fresca. La cultura popular hi és representada amb una cantada d’havaneres i el correfoc final.

+ Detalls FESTA MAJOR DE LA CLOTA Del 21 al 23 de juliol Barri de La Clota Horta-Guinardó

ÒPERA A LA FRESCA

L’òpera s’ha considerat sovint un espectacle elitista, però aquest estiu es pot gaudir de manera gratuïta i a l’aire lliure. El programa Liceu a la Fresca porta avui, divendres 21 de juliol, l’òpera Il trovatore de Verdi a la rambleta de Selva de Mar (davant del Centre Cívic Sant Martí).

+ Detalls LICEU A LA FRESCA: ‘IL TROVATORE’, DE VERDI. 21 de juliol 21.30 h. Rambleta de Selva de Mar Sant Martí

MOSTRA DE RAJOLES CATALANES

El Centre Cívic Sant Andreu acull una bona mostra de rajoles catalanes que s’han emprat tant en arquitectura com en decoració i revestiments, entre els segles XVI i XIX. Són rajoles fetes amb tècniques artesanals, abans de la introducció de la producció industrial.