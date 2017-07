Espectacles de clown i màgia, acrobàcia i dansa... a Sant Martí

EL CIRC, GRAN PROTAGONISTA AL BESÒS I EL MARESME

Tallers, espectacles de clown i màgia, acrobàcia i dansa, animació musical itinerant, cabaret de circ… Són alguns dels ingredients de la primera edició del Festival Sant Martí de Circ, que se celebra aquest cap de setmana al barri del Besòs i el Maresme. Aquest nou festival, inclòs al programa Estiu al barri, té el propòsit de promoure el circ que es crea a Catalunya i enfortir els lligams amb el veïnat i les entitats del barri. Està organitzat per l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya.

+ Detalls FESTIVAL SANT MARTÍ DE CIRC 7, 8 i 9 de juliol

VISITAR MONUMENTS MODERNISTES A MEITAT DE PREU

Un munt de persones de fora visiten cada dia monuments modernistes de Barcelona... I els barcelonins? Els visitem? Els residents a Barcelona que vulguin visitar monuments com la Casa Amatller, la Casa Batlló, la Casa de les Punxes, el Cercle Artístic de Sant Lluc, la Colònia Güell i la Fàbrica Casaramona poden fer-ho amb un descompte del 50%. La inscripció s’ha de fer a la pàgina web Lameva.barcelona.cat/rutamodernisme. Aquesta iniciativa finalitza el 15 de setembre.

+ Detalls ESTIUEJA AL TEU MODERNISME Diversos espais Fins al 15 de setembre

NITS DE JAZZ

Una bona proposta per a les nits dels divendres, que són, esclar, les millors nits de la setmana, és escoltar jazz a l’aire lliure. El Centre Cívic La Sagrera organitza a la plaça Masadas bones vetllades en què la improvisació i el ritme són protagonistes.

+ Detalls NITS DE JAZZ A LA PLAÇA MASADAS 7 i 14 de juliol 21 h. Plaça Masadas Sant Andreu

POESIA PER INAUGURAR LA PLAÇA PABLO NERUDA

El poeta xilè Pablo Neruda, premi Nobel de literatura, té una nova plaça a Barcelona. El 12 de juliol al vespre s’inaugura aquest espai, situat a la cantonada dels carrers Lepant i Aragó. Com no podia ser d’una altra manera, hi haurà una lectura de poemes.

+ Detalls INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA PABLO NERUDA 12 de juliol 19.30 h. Plaça Pablo Neruda Eixample

PEL·LÍCULES DE CIÈNCIA-FICCIÓ AL CANÒDROM DE LA MERIDIANA

Els vespres dels divendres d’aquest mes de juliol el Canòdrom ofereix pel·lícules de ciència-ficció recents en pantalla gran. La proposta Grades Obertes al Canòdromconsta de quatre pel·lícules, totes en versió original (anglès) i subtitulades en castellà. Totes les projeccions són gratuïtes i comencen a les deu de la nit... puntualment, diuen els organitzadors.

+ Detalls GRADES OBERTES AL CANÒDROM Divendres de juliol 22 h. Canòdrom Sant Andreu

JABU MORALES A CAN CASTELLÓ

El Centre Cívic Can Castelló és un actiu espai cultural. El 13 de juliol ofereix un concert de la cantautora brasilera Jabu Morales, amb la col·laboració del guitarrista Nicolás Sánchez.

+ Detalls CONCERT DE JABU MORALES 13 de juliol 19 h. Centre Cívic Can Castelló Sarrià-Sant Gervasi

INTERCANVI AL BESÒS

Avui, divendres 7 de juliol, a partir de les 16 hores podreu intercanviar aquelles coses que ja no us són útils per altres de més interessants al Centre Cívic Besòs. A més, podreu disfrutar d’espectacles, xerrades, música i inflables. Dins la programació, un dels concerts destacats és el de Wednesday Lips, una banda de pop-folk a cavall de les terres de Ponent i les terres barcelonines que fa nou anys que toca i que té tres treballs publicats. Presentaran el seu quart disc, el primer en català: Cançons per fer i desfer.