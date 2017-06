Concert de música simfònica a la platja de Sant Sebastià per cloure el Dia de la Música

ESCOLTAR BONA MÚSICA SIMFÒNICA A LA VORA DE LA MAR

Una de les millors maneres d’acabar el Dia de la Música, que se celebra el 21 de juny, és anar a la vora del mar, concretament a la platja de Sant Sebastià, per gaudir d’un concert a l’aire lliure. L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta de Josep Vicent, interpretarà l’ Obertura festiva de Xostakóvitx, Water dances de Nyman, El cant dels ocells (anònim, que alguns associen erròniament a Pau Casals perquè la va popularitzar), una selecció de Romeu i Julieta de Prokófiev i el Bolero de Ravel.

+ Detalls CONCERT A LA PLATJA 21 de juny, 21 h. Platja de Sant Sebastià (davant de l'hotel W) Ciutat Vella

UNA JORNADA CENT PER CENT MUSICAL A LA FÀBRICA FABRA I COATS

La Fabra i Coats - Fàbrica de Creació viurà intensament el Dia de la Música, que se celebra el 21 de juny. A les 12.30 hores tindrà lloc el Concert Grup Instrumental Barcelona 216, referent en repertori de creació contemporània; a les 18.30 hores tindrà lloc una taula rodona i debat, amb la participació de diverses persones vinculades al món de la música. Finalment, a les 20.30 hores, la nit continuarà amb la música en directe de Nakany Kanté, Sean Nicholas Savage i Mourn. L’entrada és gratuïta.

+ Detalls CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA MÚSICA Recinte de la Fabra i Coats-Fàbrica de la Creació. 12.30 h. Sant Andreu

EL COMERÇ OMPLE EL CARRER VALLESPIR

Parades de comerç, tallers, música, animació per als infants, espai solidari i moltes coses més ompliran el carrer Vallespir demà, dissabte, 17 de juny, durant tot el dia fins a la mitjanit. La Mostra de Comerç del carrer Vallespir està organitzada per l’Eix Comercial Sants - les Corts.

+ Detalls MOSTRA DE COMERÇ DEL CARRER VALLESPIR 17 de juny, 10.30 h.-24 h. Sants-Montjuïc

QUATRE FESTES MAJORS A HORTA-GUINARDÓ

Aquests dies coincideixen quatre festes majors al districte d’Horta-Guinardó: la de Can Baró, des d’avui, 16 de juny, fins al 25, la de la Vall d’Hebron, fins al 24 de juny, la de la Teixonera, fins al 18 de juny, i la de la Font d’en Fargues, també fins al 18 de juny. Esport, música, teatre, activitats infantils i per a gent gran i àpats populars són alguns dels principals ingredients d’aquestes festes.

TROBADA D’HAVANERES

La trobada d’havaneres Barcelona cara al mar és un esdeveniment que compta amb una gran tradició. Ja fa un munt de dècades que se celebra. La d’aquest any és l’edició número 32. La primera trobada va tenir lloc l’any 1986, a la sorra de la platja del passeig Marítim, però les següents ja s’han fet sempre al passeig Joan de Borbó, on abans hi havia elstinglados del port. En la trobada d’aquest any hi participen els grups Barcarola, Ultramar i Mar Endins.

+ Detalls GRAN TROBADA DE BARCELONA CARA AL MAR 17 de juny, 21 h. Passeig Joan de Borbó (Port Vell) Ciutat Vella

JAZZ AL PARC DE LA TRINITAT VELLA

El Parc de la Trinitat Vella serà l’escenari aquesta nit del concert de The Escarteen Sisters, un duo de jazz format per Laia Escartín (violí i veu) i Flavia Escartín (violoncel i veu). Aquest concert forma part del cicle Música als Parcs.

+ Detalls CONCERT DE THE ESCARTEEN SISTERS 16 de juny, 21 h. Parc de la Trinitat Vella Sant Andreu

NOU BARRIS, DE FESTA MAJOR

Cada any, al mes de juny, coincideixen un grapat de festes majors a Nou Barris, com també passa a Horta-Guinardó. Són les dels següents barris: la Guineueta (fins al 18 de juny), Ciutat Meridiana (fins al 18 de juny), Roquetes (fins al 18 de juny) i Can Peguera (fins al 23 de juny).