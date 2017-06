Neix Tangent, el nou festival d'estiu de l'Eixample

NEIX TANGENT, NOU FESTIVAL D’ESTIU A L’EIXAMPLE

Un total de 28 espectacles als diferents centres cívics del districte de l’Eixample integren el nou festival Tangent, que tindrà lloc del 8 de juny al 27 de juliol . Hi ha espectacles d’art sonor i visual, de poesia, de teatre gestual, concerts de paraules, teatre, música tradicional, músiques del món, cinema, cinema concert, dansa, circ i havaneres cantades amb veus femenines. Tots ells són gratuïts, tot i que en alguns casos caldrà reservar l’entrada prèviament perquè hi ha aforaments limitats.

Algunes de les propostes del festival no són gens convencionals, com ara els minirecitals de poesia a les diferents estances del Xalet Casa Golferichs (Hi ha un poeta dins de casa ), el cinema en concert Sherlock Jr., en què es projectarà la pel·lícula de Buster Keaton del 1924 amb música en directe del compositor Jordi Sabatés, la de dansa experimental Sinestesia de la companyia Iron Skulls, o l’òpera participativa en la qual les veus de sopranos i tenors i la música en directe seran acompanyades pels cors formats per les veus del públic. D’altra banda, els alumnes de l’Escola Llotja presentaran set instal·lacions artístiques creades especialment per a aquest esdeveniment. El festival Tangent pren el relleu de L’Estiu a la Fresca, que aquest any hauria celebrat la 16a edició. Tangent creix tant pel que fa a la durada -passa d’un mes a pràcticament dos- com pel que fa a la quantitat d’espectacles que ofereix, un total de 28, una desena més que en les anteriors edicions dels estius a la fresca.

+ Detalls TANGENT Del 8 de juny al 27 de juliol Centres Cívics de l'Eixample

LA BICICLETA, PROTAGONISTA DE LA MOBILITAT

La bicicleta, una de les grans protagonistes de la mobilitat a Barcelona, aquest diumenge encara ho serà més. Se celebra una bicicletada popular, oberta a tothom (sortida al carrer Aragó amb Roger de Flor, a les 9.30 h), amb un recorregut de 12 quilòmetres. La bicicletada comptarà amb un servei de bicicletes per a persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, al passeig Lluís Companys, de les 10.30 a les 14.30 hores, hi haurà la gran Festa de la Bicicleta.

+ Detalls FESTA DE LA BICICLETA 11 de juny. De les 10.30 h. a les 14.30 h.

DESCOBRIR EL CASTELL DE MONTJUÏC

Els caps de setmana i els dies festius el castell de Montjuïc ofereix un taller familiar on la descoberta del recinte, el treball en equip i la creativitat són les grans protagonistes. Utilitzant diferents mitjans, com tablets i fotografies, els participants van fent una radiografia dels diferents espais del castell i dels usos que tenen actualment. Aquesta activitat és gratuïta i inclou l’entrada al castell.

+ Detalls TALLER FAMILIAR ‘IMAGINEM EL CASTELL!’ Dissabtes, diumenges i festius 12-13.30 h. Pati d'armes del Castell de Montjuïc Sants-Montjuïc

EL BAIX GUINARDÓ, DE FESTA MAJOR

Dins el districte d’Horta-Guinardó, el barri del Baix Guinardó, molt proper a la Vila de Gràcia, constitueix una zona amb caràcter propi. El Parc de les Aigües i la ronda del Guinardó són els punts neuràlgics d’aquest barri, que aquests dies celebra la festa major, breu però intensa, amb un seguit d’activitats lúdiques, esportives i de cultura popular. No hi falten àpats comunitaris, les rutes històriques per descobrir el passat del barri, els balls nocturns i els actes destinats als infants i a la gent gran.

+ Detalls FESTA MAJOR DEL BAIX GUINARDÓ Del 9 a l’11 de juny Horta-Guinardó

EL POBLENOU S’OMPLE DE DISSENY

El Poblenou Design Day és la novetat més destacada de l’edició d’enguany de la Barcelona Design Week. Té com a objectiu donar a conèixer el potencial creatiu dels principals agents i projectes vinculats al disseny que hi ha al Poblenou. El públic assistent podrà conèixer de primera mà estudis de disseny, d’arquitectura i altres espais creatius del barri a través d’exposicions, conferències i tallers. La jornada es tancarà amb una festa de llum, música i gastronomia.