El Mercat de les Flors acull un festival sobre l'art inclusiu

L’ART IMPOSSIBLE, EL FESTIVAL QUE REIVINDICA L’ART INCLUSIU

Compartir, conèixer i gaudir de diversos espectacles i activitats en les quals persones amb discapacitat i sense exploren diferents disciplines artístiques és el propòsit del festival l’Art Impossible, que té lloc aquest cap de setmana al Mercat de les Flors, l’Institut del Teatre i la plaça Margarida Xirgu. S’hi exhibiran les últimes creacions de grups i col·lectius de teatre, dansa, música i arts plàstiques que vetllen per a l’accés universal a la participació i a la professionalització artística. L’entrada és gratuïta.

+ Detalls L’ART IMPOSSIBLE 3 i 4 de juny Mercat de les Flors, Institut del Teatre i Plaça Margarida Xirgu Sants-Montjuïc

LA GASTRONOMIA, LA GRAN PROTAGONISTA A LA RAMBLA

Un munt d’elements es disputen amicalment el protagonisme a la Rambla. Del 8 a l’11 de juny, tota l’atenció se l’endurà la gastronomia gràcies a la iniciativa Tast a la Rambla. Hi participaran més de cinquanta establiments repartits entre quatre zones amb propostes que defineixen la gastronomia barcelonina: Cuina d’Autor, Cuina Tradicional, Tapes i Platillos i l’Illa Pastisseria, a més d’un espai dedicat a patrocinadors i col·laboradors. A més, hi haurà exhibicions de cuina en directe i actuacions musicals.

+ Detalls TAST A LA RAMBLA Del 8 a l’11 de juny Ciutat Vella

GRAN FESTA DEL CIRC SOCIAL

El Parc Josep Maria Serra Martí acull aquesta tarda la Festa del Circ Social, on es troben els diferents projectes socioeducatius per a infants, adolescents i joves que participen en l’espai de Franja Jove. Hi ha activitats de circ i altres formes d’expressió artística.

+ Detalls FESTA DEL CIRC SOCIAL 2 de juny, 17 h. Parc Josep M. Serra Martí Nou Barris

LA FIRA DE LA GENT GRAN

Un munt d’activitats diverses, espais d’informació i assessorament... són alguns dels principals ingredients de Fira Gran, un esdeveniment molt consolidat que enguany arriba a la 19a edició. Fira Gran se celebra a la Sala Marquès de Comillas del Museu Marítim de Barcelona.

+ Detalls FIRA GRAN Fins al 3 de juny De 10 a 20 h. Museu Marítim de Barcelona Ciutat Vella

MOSTRA SOBRE LA TRANSICIÓ A L’EIXAMPLE

El centre cultural Casa Elizalde acull una exposició que recull una sèrie d’esdeveniments succeïts a l’Eixample durant la dècada de 1970, amb fotografies de veïns i veïnes, entitats i reporters gràfics professionals.

+ Detalls ‘FINESTRES DE LA MEMÒRIA’ Casa Elizalde Fins al 21 de juliol Eixample

CURSA SOLIDÀRIA A HORTA-GUINARDÓ

La cursa solidària AFNE és una cursa atlètica organitzada per l’Associació Famílies de Nenes i Nens d’Etiòpia (AFNE). Els diners recaptats, un cop cobertes les despeses, són per a la cooperació amb el centre maternoinfantil de Muketuri a Etòpia.

+ Detalls CURSA SOLIDÀRIA AFNE 4 de juny Sortida: Plaça Mireia, 8.30 h. Horta-Guinardó

HAVANERES A MONTJUÏC

Dissabte 3 de juny té lloc la tradicional Nit de l’Havanera a les Fonts de Montjuïc. Hi participen els grups Folk Montjuïc, Mar Blava, Barca de Mitjana i Cavall Bernat.