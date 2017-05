La imatgeria festiva del Poblenou surt al carrer aquest cap de setmana

CERCAVILES I CORREFOC A LES FESTES DE MAIG DEL POBLENOU

Hi ha barris de Barcelona que no en tenen prou amb una festa major i, quan arriba el bon temps, organitzen les festes de primavera. És el cas del Poblenou, que des d’avui i fins diumenge celebra les seves Festes de Maig. La programació inclou un munt d’actes de cultura popular protagonitzats per la imatgeria festiva del Poblenou, com ara el drac Estarrufat, la víbria i la colla de diables del barri. També hi ha àpats populars, concerts, concursos i una fira d’entitats i de productes ecològics a la rambla del Poblenou.

CÓRRER 10 QUILÒMETRES PELS CARRERS DE NOU BARRIS

La Cursa Popular de Nou Barris és una de les més consolidades de Barcelona. La d’enguany, l’edició número 31, té lloc aquest diumenge, 21 de maig. La cursa té un recorregut de 10 km. La sortida serà al passeig Andreu Nin, davant del centre comercial Heron City. El mínim d’edat per participar-hi és de 16 anys, per bé que els menors de 18 hauran d’anar acompanyats per un adult que se’n faci responsable. De cada inscripció, un euro servirà per finançar programes esportius per a nens i nenes amb TEA (trastorn de l’espectre autista).