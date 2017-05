CONCERT DE MÚSICA ANTIGA I VISITA AL RECINTE DE SANT PAU

Clàssica a Horta-Guinardó és una activitat musical molt consolidada a Barcelona. Aquest any arriba a la majoria d’edat: se’n celebra la divuitena edició. El concert inaugural d’aquesta proposta tindrà lloc demà, dissabte, 6 de maig, al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau. El concert anirà a càrrec d’Il Gesto Armonico, un conjunt format per músics professionals especialitzats en la interpretació de música antiga. L’activitat inclou una visita al magnífic recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau, que va ser dissenyat per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.

+ Detalls CLÀSSICA A HORTA-GUINARDÓ 6 de maig. 19.30 h. Recinte modernista de Sant Pau.

EL NOU BARRIS REIVINDICATIU DELS ANYS 70

A Nou Barris es va viure a la dècada dels anys 70 un intensíssim activisme veïnal, que va permetre aconseguir un munt de millores socials i de serveis en aquest districte allunyat del centre de la ciutat i força desatès. El fotògraf Kim Manresa, fill de Nou Barris, va ser-ne testimoni privilegiat. Una exposició recull les fotografies de bona part de les activitats reivindicatives que es van fer en aquella època, i també d’escenes quotidianes de la vida a les Cases Barates i a les Cases del Governador, entre altres espais. Una mostra que permet fer-se una idea de la gran transformació que ha experimentat Nou Barris.

+ Detalls KIM MANRESA. FOTOGRAFIES. NOU BARRIS 1970-1980 Fins al 24 de maig. Casal de barri La Cosa Nostra.

EL COMERÇ OMPLE EL CARRER GALILEU

Demà, dissabte, 6 de maig, durant tot el dia, el comerç de l’Eix Comercial Sants - Les Corts surt al carrer, concretament al carrer Galileu, en el tram comprès entre els carrers Valladolid i Can Bruixa. En aquesta trobada festiva del teixit comercial del barri, a més de les parades amb un munt de productes dels comerços, hi haurà actuacions, tallers i, per descomptat, molta música.

+ Detalls MOSTRA DE COMERÇ AL CARRER GALILEU 6 de maig. De 10.30 h. a 20.30 h. Carrer Galileu (entre Valladolid i Can Bruixa). Sants-Montjuïc i Les Corts.

FOTOS SOBRE ELS BATECS DEL BARRI GÒTIC

Exposicions, xerrades, trobades, taules rodones i moltes altres activitats al voltant de la fotografia més compromesa i actual formen part del Festival Enfocats d’aquest any. El fotògraf convidat d’aquest esdeveniment és Sergi Bernal.

+ Detalls FESTIVAL ENFOCATS 2017 Fins al 27 de maig. Centre Cívic Pati Llimona. Ciutat Vella.

EL CARRER HOSPITAL S’OMPLE D’HERBES REMEIERES

Des de la Rambla a la cruïllla amb el carrer Hospital ja se sent la bona olor cada 11 de maig. És la tradicional Fira de Sant Ponç, d’herbes remeieres, mel i derivats (fruita confitada, melmelada i dolços tradicionals).

+ Detalls FIRA DE SANT PONÇ 11 de maig. De 9 h. a 21 h. C. Hospital i Plaça Sant Agustí. Ciutat Vella.

DESÈ ANIVERSARI DE VIl·LA FLORIDA

El Centre Cívic Vil·la Florida celebra demà, dissabte, dia 6 de maig, al matí, el desè aniversari amb un grapat d’activitats per a totes les edats, que acaben amb un dinar popular.