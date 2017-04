Exposició de dibuixos dels mercats de Barcelona

DIBUIXOS DELS MERCATS DE BARCELONA

Els mercats de Barcelona tenen un estil arquitectònic i un munt de detalls que conviden a ser il·lustrats. Uns quants arquitectes, il·lustradors, sketchers... van visitar fa temps diversos mercats de Barcelona, no pas per comprar-hi sinó per dibuixar-los. El resultat es mostra a l’Espai Sebastià Dalmau del Born, amb el títol Fer mercats, fer ciutat. Aquesta magnífica exposició recull bona part dels dibuixos de Miguel Usandizaga, El Globus Vermell i Sergi Garriga Bosch que apareixen al llibre Barcelone, la ville des marchés.



Fins al 2 de juliol.

LA DANSA ENVAEIX TOT GRÀCIA

Tallers, espectacles, classes obertes... i moltes altres iniciatives del món de la dansa tenen lloc aquests dies, fins al 30 d’abril, en un grapat d’espais de Gràcia, el districte de Barcelona on conviuen més entitats, escoles, ballarins, coreògrafs, col·lectius independents i altres professionals de la dansa. Aquestes activitats integren la Setmana de la Dansa a Gràcia, que enguany arriba a la desena edició. Una de les especificitats d’aquest esdeveniment és que també es fixa en la dansa com a forma d’expressió dels col·lectius més vulnerables.

Fins al 30 d'abril.

PASSEJANT AMB BARRET PER LA RAMBLA DE CATALUNYA

Només cal dur un barret al cap, de qualsevol forma o estil, i recórrer en grup la rambla de Catalunya. Inspirada en l’Easter Parade, un esdeveniment que es fa anualment a Nova York, la Passejada amb Barret té el propòsit que aquest accessori torni a tenir la notorietat de què havia gaudit temps enrere.

30 d'abril. Rambla de Catalunya. 12 h -14 h.

TREBALLS MANUALS PER A TOTHOM

Els aficionats als treballs manuals tenen una cita aquest cap de setmana a la Fira de Barcelona: el Handmade Festival. S’hi organitzen més de 300 activitats per a tota la família, de temàtiques tan diverses com l’ scrapbooking, el patchwork o el bricolatge.

HANDMADE FESTIVAL. FINS AL 30 D’ABRIL. FIRA DE BARCELONA (SANTS-MONTJUÏC)

FESTA DEL CINEMA INFANTIL EN CATALÀ

El diumenge 30 d’abril els Cinemes Girona acullen Un Dia de Festa, la festa del cinema infantil en català, que inclou també música, teatre, màgia, titelles i jocs. S’hi projectaran les següents pel·lícules: Neu, d’Antoine Lanciaux i Sophie Roze; Laban, el petit fantasma. Quina por!, de Per Åhlin, i L’hivern i la primavera al regne d’Escampeta, de Pierre-Luc Granjon i Pascal Le Nôtre.

30 d'abril. Cinemes Girona

DANSA CONTEMPORÀNIA A SANT ANDREU

Fins al dia 1 de maig té lloc al SAT! (Sant Andreu Teatre) el Festival Dansat 2017, en el qual sis companyies mostren els seus treballs de dansa contemporània.

Fins a l'1 de maig. Sant Andreu Teatre

PER LLEPAR-SE’N ELS DITS

Demà, dissabte, 29 d’abril, té lloc al Born un taller de cuina amb receptes amb productes típics de diferents èpoques. Una activitat que permet fer-se una idea de com la introducció de diferents productes alimentaris ha condicionat la nostra manera de menjar.