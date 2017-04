HOMENATGE A GRANS ESCRIPTORS CATALANS AL BORN CENTRE CULTURAL

Són uns quants els escriptors catalans dels quals se celebra una efemèride aquest any 2017: Josep Palau i Fabre, J.V. Foix, Prudenci i Aurora Bertrana, Màrius Torres, Carles Soldevila i Joan Fuster. Per tal d’homenatjar-los s’ha organitzat un acte al Born en què participaran artistes i personalitats del món de la cultura que establiran un lligam literari, i també musical, entre el passat i el present. Alguns dels participants seran l’actor i director de teatre Hermann Bonnín, l’actriu Montserrat Carulla, l’escriptor Javier Cercas, l’actor i director de teatre Lluís Homar, la formació rumbera Dijous Paella i el grup de pop-rock alternatiu Els Nens Eutròfics, al capdavant del qual hi ha el poeta Josep Pedrals.Avui, divendres 21 d’abril, a la tarda la plaça Reial acull una trobada intergeneracional. Hi haurà activitats d’arts plàstiques i xocolata amb melindros. Tot, al cor de Ciutat Vella, a tocar de la sempre concorreguda Rambla.

+ Detalls NIT DEL DRAC AL BORN 22 d'abril, 21 h. Born Centre Cultural Plaça Comercial Ciutat Vella

DE LA BIBLIOTECA JUAN MARSÉ A LA BIBLIOTECA MERCÈ RODOREDA

Un recorregut de la biblioteca El Carmel - Juan Marsé a la biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda és una bona proposta per a demà, dissabte 22 d’abril. El recorregut passarà per diverses localitzacions de les obres de Marsé i Rodoreda, com ara el parc del Carmel, el carrer i el pont de Mühlberg o el turó de la Rovira i la bateria antiaèria. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a l’Espai Jove Boca Nord, al Centre Cívic del Carmel, al Centre Cívic del Guinardó, al casal de barri Pirineu i a les dues biblioteques esmentades. El punt de trobada és a la biblioteca Carmel - Juan Marsé a les 11 h.

+ Detalls DE MARSÉ A MERCÈ 22 d'abril, 11 h. Horta-Guinardó

DIADA DE SANT JORDI A LA PLAÇA REIAL

+ Detalls DIADA DE SANT JORDI A LA PLAÇA REIAL 21 d'abril, 17 h - 19 h. Plaça Reial Ciutat Vella

GRAN TROBADA DE BICICLETES DE MUNTANYA

Diumenge, dia 23, dia de Sant Jordi, el llibre i la rosa són els grans protagonistes. Però també hi ha algunes activitats esportives, com ara l’11è Trofeu Ciutat de Barcelona de BTT. Es fa un recorregut de 6,15 km.

+ Detalls 11è TROFEU INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA DE BTT 23 d’abril. 9.15 h. Montjuïc Sants-Montjuïc

EXPOSICIÓ DE PINTURES SOBRE LA MAR

Mai no et canses de veure el mar. Passa el mateix que el foc, que té un efecte hipnotitzador. En cada moment, en cada hora, faci bo o faci tempesta, encara que no hi navegui cap vaixell, el mar és canviant. Josep Aragonès Zafra ofereix una exposició sobre el mar, de pintures a l’oli amb diferents textures i diferents atmosferes, a l’Espai Escènic Avel·lí Artís Gener, ‘Tísner’, del Centre Cívic Cotxeres Borrell.

+ Detalls EXPOSICIÓ ‘LA MAR’, DE JOSEP ARAGONÈS ZAFRA Fins al 22 d'abril. Espai Escènic Avel·lí Artís Gener. Centre Cívic Cotxeres Borrell Eixample

EL LLIBRE, PROTAGONISTA PER SANT JORDI A LA PLAÇA SANT JUST

La plaça Sant Just és al rovell de l’ou de Ciutat Vella, ben a prop de la plaça Sant Jaume. És un espai acollidor que el dia de Sant Jordi reunirà un munt de gent amb motiu de la festa mundial del llibre. Hi haurà una mostra d’editorials inèdites, col·leccionisme, tallers i performances. També s’oferiran una sèrie de workshops. Aquest festival està organitzat per l’Associació ILDE, Escola Itinerant del Llibre.

+ Detalls FESTA MUNDIAL DEL LLIBRE I DIA DE SANT JORDI A LA PLAÇA SANT JUST 23 d'abril. 11 h.-20 h. Ciutat Vella

SARDANES A LA PLAÇA SANT JAUME

Un dels clàssics del dia de Sant Jordi és la ballada de sardanes a la plaça Sant Jaume. L’edició d’enguany, protagonitzada per la Cobla Principal de la Bisbal, és la número 68!

+ Detalls BALLADA DE SARDANES Plaça Sant Jaume. 23 d'abril. 12 h. Ciutat Vella

L’ART DE FER LLIBRES

Amb motiu del dia de Sant Jordi, el col·lectiu L’Automàtica ofereix un recorregut per la història del llibre a partir d’una selecció del fons del Centre de Documentació del Museu del Disseny. Es tracta d’una activitat gratuïta, amb inscripció prèvia.