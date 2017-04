Sardanes al Parc de l'Espanya industrial i "Món llibre"

SARDANES PER A TOTHOM AL PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL

Ballar sardanes és un bon motiu de trobada. Aquest diumenge, 9 d’abril, a partir de les 10 hores, es reuniran al Parc de l’Espanya Industrial, l’àmplia esplanada del barri de Sants que anys enrere havia albergat una fàbrica tèxtil,

un munt de sardanistes de totes les edats, convocats pel XXIX Aplec de la Sardana de Sants. Hi participaran les cobles Ciutat de Terrassa, Mediterrània i La Principal del Llobregat. L’acte està organitzat per la Federació d’Associacions i Comissions de Carrers de la Festa Major de Sants.

+ Detalls XXIX APLEC DE LA SARDANA DE SANTS 9 d'abril, 10 h, Parc de l'Espanya Industrial

MÓN LLIBRE, LA GRAN FESTA DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL

Lluny de quedar atemorit per la força de l’audiovisual, el llibre infantil i juvenil està en plena forma. Cada any hi ha un munt de novetats amb il·lustracions precioses. Aquest cap de setmana, 8 i 9 d’abril, els que es dirigeixin al cor de Raval confirmaran la vitalitat d’aquest sector: hi trobaran prop d’un centenar d’activitats pensades per fomentar la lectura entre els nens i els adolescents (històries d’un contacontes, una convenció de bloguers, una biblioteca i una llibreria plenes d’emocions i aventures...).

+ Detalls MÓN LLIBRE 8 i 9 d'abril, 11-19.30 h. CCCB I MACBA Ciutat Vella

L’ARXIU HISTÒRIC EXPLICA LA SEVA HISTÒRIA

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona alberga un munt de documents que expliquen moltes coses de la història de la ciutat. Una exposició permet conèixer els orígens, els fons i els treballs de recerca més destacats que ha realitzat aquest arxiu.

+ Detalls ‘L’ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA. CENT ANYS AL SERVEI DEL PATRIMONI, LA INFORMACIÓ, LA RECERCA I LA CULTURA’ Fins l'abril del 2018. Arxiu Històric de la Ciutat Ciutat Vella

CENT ANYS DE CARTELLISME A MONTJUÏC

Una munió d’esdeveniments han tingut lloc a la muntanya de Montjuïc els últims cent anys. Els cartells d’aquests esdeveniments, fets per pintors i dissenyadors de renom, són un dels millors elements per repassar-los.

+ Detalls ‘MONTJUÏC. 100 ANYS DE CARTELLISME’ Fins al 30 d'agost. Castell de Montjuïc Sants-Montjuïc

‘SKATE’ A SANT ANDREU

Avui, 7 d’abril, a la tarda, té lloc a l’Skate Park Baró de Viver una important trobada de practicants i aficionats d’aquesta disciplina.

+ Detalls FESTIVAL SKATE BARÓ DE VIVER 7 d'abril. 15 h-20.30 h. Skate Parc Baró de Viver Sant Andreu

CAMINADA DEL LLOBREGAT AL BESÒS

Diumenge, dia 9 d’abril, el cicle Barnatresc 2017 proposa una caminada que creua tota la ciutat de riu a riu, del Llobregat al Besòs.