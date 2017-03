Exposicions 'A la vora de la mar' i 'Picasso. Retrats'

ELS INSTRUMENTS MUSICALS DE LA MEDITERRÀNIA, EN UNA MOSTRA

No hi ha dubte que la música és un dels millors llenguatges per expressar els sentiments. Al llarg de la història, els pobles de la Mediterrània s’han expressat, i molt, a través de la música, cantant o amb instruments. L’exposició A la vora de la mar. Instruments musicals de la Mediterrània ho posa de manifest. La mostra, que té lloc al Museu Marítim de Barcelona, inclou gairebé un centenar d’instruments de diferents èpoques, del segle XVII al XXI, i de diferents cultures mediterrànies, fotografies i peces de les col·leccions del mateix Museu Marítim.

+ Detalls ‘A LA VORA DE LA MAR’ Fins al 15 d'octubre. Museu Marítim de Barcelona (Ciutat Vella)

TOTA MENA DE RETRATS FETS PER PABLO PICASSO

La figura humana va ser el tema principal de Pablo Picasso, i el retrat va tenir un pes cabdal en la seva obra durant tota la seva trajectòria artística. El fet que Picasso no treballés per encàrrec sinó que retratés les persones del seu cercle íntim del moment li donava una llibertat excepcional com a retratista. L’exposició Picasso. Retrats, organitzada conjuntament pel Museu Picasso de Barcelona i la National Portrait Gallery, posa de manifest la importància del retrat en l’artista. El visitant hi trobarà retrats fets amb una gran diversitat de tècniques i estils.

+ Detalls PICASSO. RETRATS Fins al 25 de juny. Museu Picasso (Ciutat Vella)

ELS LLIBRES DE FOTO ES MEREIXEN UNA EXPOSICIÓ

Les publicacions il·lustrades amb fotografies, també conegudes com a llibres de fotografia o senzillament fotollibres, han guanyat popularitat els darrers anys i ocupen un lloc central en la fotografia contemporània. I és que el fotollibre és una obra en si mateixa. Una obra coral en què intervenen el disseny, el grafisme, la tipografia, les imatges, la maqueta i el text. Fa temps que els fotollibres es mereixen una exposició; ara, el CCCB i la Fundació Foto Colectania s’han posat d’acord per exposar-los conjuntament.

+ Detalls ‘FOTOLLIBRES’ Fins al 27 d'agost (CCCB) i fins al 25 de juny (Fundació Foto Colectania) Ciutat Vella

CURSA D’EL CORTE INGLÉS: DE LA PLAÇA DE CATALUNYA A L’ESTADI OLÍMPIC DE MONTJUÏC

Barcelona torna a omplir-se de corredors de totes les edats el proper diumenge 2 d’abril al matí. La tradicional Cursa d’El Corte Inglés, que enguany arriba a la 39a edició, comença i acaba a la plaça de Catalunya i passa per l’interior de l’Estadi Olímpic de Montjuïc, fet que enguany té un significat especial perquè es commemora el 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona. La Cursa d’El Corte Inglés comença enguany a les 9 hores, mitja hora abans del que és habitual.

+ Detalls 39 CURSA D’EL CORTE INGLÉS 2 d'abril, 9 h. Sortida i arribada: Plaça de Catalunya

LA RAMBLA DEL RAVAL, ESCENARI DEL FESTIVAL MAWLID-AN-NABI

La Rambla del Raval serà l’escenari demà, 1 d’abril, del Festival Mawlid-an-Nabi, un esdeveniment que té el propòsit de donar visibilitat al rol de la dona barcelonina d’origen pakistanès.

+ Detalls FESTIVAL MAWLID-AN-NABI 1 d'abril. Rambla del Raval (Ciutat Vella)

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE L’AUTISME

L’Associació Aprenem organitza un any més la gran festa ciutadana de sensibilització sobre l’autisme. Totes les activitats inclouen un donatiu que es destinarà íntegrament a continuar fent possible la inclusió dels infants que pateixen autisme. Sota el lema Connecta’t al blau!, s’oferiran activitats solidàries per a tota la família en diferents espais de la ciutat. A més, al vespre, nombrosos edificis de la ciutat s’il·luminaran de color blau. Més informació: connectatalblau.org