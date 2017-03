Exposició d'objectes medievals i visita audioguiada a la Casa Batlló

OBJECTES QUE ENS EXPLIQUEN COM VIVÍEM A L’ÈPOCA MEDIEVAL

Diverses pel·lícules ens han permès fer-nos una idea de com era el nostre passat medieval. Però una bona manera de conèixer-lo és també a través d’objectes d’aquella època. Al CaixaForum s’exposen un munt d’objectes que permeten fer-nos una idea de com era la vida a la cort, la guerra, la conquesta i la vida quotidiana a l’Edat Mitjana. La mostra, Els pilars d’Europa. L’Edat Mitjana al British Museum, reuneix 260 objectes de primera fila, bona part dels quals no havien estat exhibits fins ara, procedents de la col·lecció del British Museum.

+ Detalls ELS PILARS D’EUROPA Fins al 18 de juny Caixaforum (Sants-Montjuïc)

UN RECORREGUT AUDIOGUIAT PER LES ESTANCES DE LA CASA BATLLÓ

La Casa Batlló, renovada per Antoni Gaudí entre els anys 1905 i 1907, és l’edifici més innovador dels tres de la Mansana de la Discòrdia (passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Aragó), anomenada així per la diversitat d’edificis d’estil modernista que hi ha. Quan va estar acabada, alguns la qualificaven d’“horrible”, mentre que d’altres l’elogiaven o la premiaven al concurs d’arquitectura del 1907. Hi ha gent que ve de molt lluny per visitar-la. Els que són a prop i no hi han estat no tenen excusa per no fer-hi una visita audioguiada.

+ Detalls VISITES A LA CASA BATLLÓ Cada dia, de 9 a 21 h. Durada aprox.: 1 h (Eixample)

ELS REGIDORS QUE VAN DIR “NO” AL CATALÀ

L’any 1975 divuit regidors de l’Ajuntament de Barcelona van votar contra una proposta de donar una subvenció a l’ensenyament en català. La mobilització veïnal va fer-los rectificar. Una mostra explica amb tots els detalls aquests fets històrics i reivindica la lluita ciutadana en defensa de la llengua al final del franquisme.

+ Detalls ‘1975. ELS REGIDORS DEL “NO” AL CATALÀ’. Del 28 de març al 17 d’abril Centre Cívic Cotxeres de Sants (Sants-Montjuïc)

DANSA IRLANDESA AL RAVAL

El Raval és un dels barris més multiculturals de la ciutat. No paren de néixer iniciatives d’altres cultures. Aquest cap de setmana hi té lloc la primera edició del BCN Irish Dance Festival.

+ Detalls BCN DANCE IRISH FESTIVAL 25 i 26 de març Escola De Ball Spank The Baby (Ciutat Vella)

CORREDORS SOLIDARIS A COLLSEROLA

Un munt de corredors ompliran els corriols i els camins de Collserola el diumege 26 de març. Els beneficis de la cursa es destinaran a la tasca de Nasco ICT, una ONG que educa els nens de Ghana en les noves tecnologies i els proporciona material tecnològic. La cursa té tres modalitats: una mitja marató de muntanya, una cursa de muntanya de 10 quilòmetres i una marxa popular de 8 quilòmetres. El recorregut uneix la històrica plaça del Monestir de Pedralbes amb l’antena de Sant Pere Màrtir.

+ Detalls TRAIL PEDRALBES. 26 de març Sortida: Monestir de Pedralbes. 9 h (trail llarg); 9.15 h (trail curt); 9.30 h (caminada popular)

SALUT I ALIMENTACIÓ A L’EDAT MITJANA

La Fundació Alícia organitza al monestir de Pedralbes un taller de cuina medieval, basat en l’harmonia dels gustos contraposats, els dolços i les espècies.