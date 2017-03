Districtes i més

El patinatge sobre rodes té un munt d’adeptes a la ciutat de Barcelona. No és d’estranyar que la ciutat hagi sigut escollida per organitzar els World Roller Games, els Jocs Mundials de Patinatge sobre Rodes, l’any 2019. Però els aficionats a aquest esport no han d’esperar dos anys per gaudir d’una gran festa del patinatge sobre rodes: aquest cap de setmana té lloc a la zona delimitada pel carrer de la Granja Vella i l’avinguda Martí Codolar, per sota del Centre Esportiu Municipal Olímpic de la Vall d’Hebron, el Roda Barcelona. Hi haurà activitats de totes les disciplines del patinatge sobre rodes i lloguer gratuït de patins.

+ Detalls Història i històries del mercat del born Born. Memòries d’un mercat Fins al 26 de novembre. El Born Ccm. Plaça Comercial, 12. (Ciutat Vella)

El mercat del Born va ser concebut, primer a la plaça i després dins de l’edifici metàl·lic de Fontserè, com un mercat minorista de barri i, posteriorment, es va convertir en el mercat majorista d’una metròpoli en expansió. Quaranta-cinc anys després del seu tancament, és un bon moment per explicar la història i les històries d’aquest mercat. A més de l’exposició Born. Memòries d’un mercat, que té lloc al Born CCM i que recull el llegat visual i oral de treballadors i veïns de l’antic mercat, s’organitzen un munt d’activitats paral·leles, com ara visites guiades, teatre i fins i tot esmorzars de forquilla.