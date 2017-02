Arriba Carnaval amb rues, tallers, festes i exposicions

LES MILLORS RUES DE CARNAVAL

Més d’una trentena de desfilades populars recorren els barris de Barcelona durant el dia de demà. Grans carruatges amb comparses, disfresses d’allò més sorprenents i coreografies, protagonitzades per veïns i associacions de barri, converteixen els carrers de la ciutat en una autèntica festa.

+ Detalls RUES DE CARNAVAL 25 de febrer. Diversos barris de Barcelona

CARNESTOLTES AMB LA CLOWNY

La Clowny Blue, una pallassa divertida, extravagant i d’allò més dinàmica, protagonitza un espectacle familiar d’animació demà a les 18.30h. Aquest personatge s’acompanya de música en directe. L’espectacle és a càrrec de la Cia. En Clau de Clown.

+ Detalls CARNESTOLTES AMB LA CLOWNY 25 de febrer. Jardins Interior d'illa d'Ermessenda de Carcassona (Eixample)

CARNESTOLTES AMB ELS PANETTONE BROTHERS

Què pot passar quan s’uneixen una plaça plena de gent i els Panettone Brothers a l’escenari? Doncs qualsevol cosa! Fins i tot una revolta! Avui a la plaça de Ferran Reyes tindrà lloc l’espectacle Carnestoltes a la plaça: 2D2, la revolució! Ja és aquí amb Panettone Brothers. Es tracta d’una obra que sabem com comença, però no com acaba. La comèdia de la vida i el circ contemporani en estat pur amenitzat amb un toc de comicitat. En aquesta proposta es barrejaran números de circ i malabars, jocs de clown i la participació del públic. A més, la festa continuarà a la plaça, i els més petits també podran pintar-se la cara com si fossin animals, fades, prínceps, monstres…

+ Detalls CARNESTOLTES AMB ELS PANETTONE BROTHERS 24 de febrer. Plaça Ferran Reues (Sant Andreu)

LES MILLORS RECEPTES TRADICIONALS DE CARNAVAL

Al segle XIX els carrers de Barcelona feien olor de carn i canyella quan, per Dijous Gras, les famílies tenien el costum de portar a coure la “cassola de carn” als forns de la vila. Aquest plat, tal com apareix al Llibre del Coch, es prepara amb diverses carns bullides que es lliguen amb ous en una cassola, però ha tingut modificacions amb el pas del temps: s’hi han incorporat ingredients com la mel, el sucre i la canyella. Aquest Carnestoltes, el Centre Cívic El Sortidor ha organitzat un cicle de cultura i gastronomia que inclou diverses activitats, entre les quals hi ha un taller de receptes tradicionals de Carnestoltes, i un dinar popular en què es podrà tastar la típica cassola de carn d’aquestes festes.

+ Detalls CASSOLA DE CARNESTOLTES 25 de febrer. Centre Cívic El Sortidor (Poble-Sec)

UN ESPECTACLE DE CIRC AL MERCAT D’HORTA

Aquest any el Cor d’Horta i Mercat organitza demà al matí un espectacle únic de malabaristes, domadors i pallassos a la gran carpa del circ del Mercat d’Horta i als establiments de carrer. Mentre es gaudeix de la música, es podran comprar productes frescos i de qualitat.

+ Detalls CARPA DEL CIRC 25 de febrer. Mercat d'Horta

RETRATS DELS MILLORS INSTANTS DE CARNAVAL

Photosagrera torna a Can Verdaguer per mostrar la gran festa pagana de l’hivern. A Carnaval Carnaval! es podran veure els millors instants retratats pels socis d’aquesta associació, que acompanyaran els visitants durant la inauguració per explicar-los tots els detalls.

+ Detalls ‘CARNAVAL, CARNAVAL’ Del 9 al 24 de febrer. Centre Cívic Can Verdaguer (Nou Barris)

GRAN BALL DE CARNAVAL A L’ATENEU 9 BARRIS

Si ja teniu disfressa però encara no sabeu què fareu per Carnestoltes, una proposta és anar al Gran Ball de Carnaval que organitza l’Ateneu Popular de 9 Barris, que tindrà lloc demà a les 23.45 h. La festa comptarà amb La Golden Beat i Dj Malungo.

+ Detalls GRAN BALL DE CARNAVAL 25 de febrer a les 23.45 h. Ateneu Popular 9 Barris (Nou Barris)

EXPOSICIÓ DE DISFRESSES DE CARNESTOLTES

El Centre Cívic Trinitat Vella organitza una exposició que mostrarà les disfresses que desfilin per les diferents carrosses de la rua de Carnaval del barri. La mostra es podrà visitar de dilluns a divendres de 16 h a 21 h, a l’Espai Via Barcino fins al 10 d’abril.

+ Detalls DISFRESSES DE CARNESTOLTES DE LA TRINITAT VELLA Del 17 de març al 10 d'abril. Espai Via Barcino (Trinitat Vella)

TALLER D’ELABORACIÓ DE MÀSCARES

Per preparar l’arribada del Carnestoltes, l’Ateneu l’Harmonia ha organitzat un taller per aprendre a elaborar màscares d’allò més originals: a partir de residus domèstics. El taller tindrà lloc avui a les 17.30 h i el preu és de 2 euros.

+ Detalls TALLER DE MÀSCARES AMB MATERIAL RECICLAT 25 de febrer. Ateneu l'Harmonia (Sant Andreu)

PERRUQUERIA CREATIVA PER CARNAVAL

El Centre Cívic Can Felipa proposa l’activitat familiar Perruqueria creativa. Es tracta d’un taller on s’aprendran a fer pentinats divertits i creatius en grup, utilitzant com a decoració materials reciclats. L’activitat és a càrrec de l’artista perruquer Fafá Franco.

+ Detalls ‘PERRUQUERIA CREATIVA’ 25 de febrer a les 10.30 h. Centre Cívic Can Felipa (Poblenou)

FESTA A L’ESPAI JOVE LA FONTANA

Aquesta nit l’Espai Jove La Fontana, a Gràcia, es converteix en l’escenari perfecte per celebrar la festa de Carnestoltes. Hi haurà de tot: la millor música per ballar, un concurs de disfresses, tallers de còctels, maquillatge, concurs de cinema mut, jocs de taula...

+ Detalls FESTA DE CARNESTOLTES 24 de febrer a les 18.30 h. Espai Jove La Fontana (Gràcia)

UNA MOSTRA REPASSA LA HISTÒRIA DEL CARNAVAL

Aquesta mostra aprofundeix en les festes populars i se centra en el Carnaval. Aborda aquesta festa des d’una perspectiva local -barcelonina- històrica i social i fa un repàs de les diferents etapes de prohibició, tolerància i censura que ha viscut al llarg de la història.