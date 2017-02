Nits de Capibola Blues, cicle de teatre fet per dones i Musicant el Museu Frederic Marès

EL MILLOR BLUES DE LA MÀ DE JOHNNY BIG STONE & THE BLUES WORKERS

Els amants del blues tenen una cita aquest vespre amb el trio barceloní Johnny Big Stone & The Blues Workers, que a les 23 h actuen al Casal de Barri Prosperitat, en el marc de les Nits de Capibola Blues que organitza l’espai. La banda, que compta amb dos àlbums al mercat, Jumpin & Dodgin i Move on, combinaen els seus directes temes de composició pròpia i versions d’altres grups, en què deixa clar el seu absolut domini dels diversos estils de blues: des del west coast blues fins al jump blues, passant pel Chicago i el Texas blues.

+ Detalls NITS DE CAPIBOLA BLUES 17 de febrer a les 23 h. Casal de Barri Prosperitat (Nou Barris)

UN CICLE DE TEATRE FAMILIAR PENSAT I FET PER DONES

El Born Centre de Cultura i Memòria acull un cicle d’espectacles familiars pensats i fets per dones, Amb ulls de dona, que a través de l’humor vol trencar amb clixés que encara pesen massa. Els espectacles són: Adéu Benvinguda, de la Cia Mimaia (18 i 19 de febrer), que parla dels cicles de la vida i de la necessitat que s’acabin les coses perquè en comencin de noves; Tut-turutut… la princesa!, de La Bleda (18 i 19 de març), un espectacle infantil al voltant d’un tresor perdut; i Hilos, de La Rous (22 i 23 d’abril), sobre la relació que s’estableix amb una mare.

+ Detalls ‘AMB ULLS DE DONA’ Del 18 de febrer al 23 d'abril. El Born Centre de Cultura i Memòria

MÚSICA INSPIRADA EN ART

En sessions matinals de diumenge, el Museu Frederic Marès converteix sis espais de l’exposició permanent en petites sales de cambra per oferir un diàleg entre les col·leccions i la música, des de l’època medieval fins al segle XX.

+ Detalls MUSICANT EL MUSEU FREDERIC MARÈS Fins al 18 de juny. Museu Frederic Marès

PATUFET EN GUERRA

L’exposició reflexiona sobre com va afectar la Guerra Civil Espanyola el setmanari més popular de Catalunya i com va reflectir el conflicte en les seves pàgines. La revista En Patufet no va ser suspesa i es va continuar publicant fins a finals del 1938.

+ Detalls ‘PATUFET EN GUERRA. LA IL·LUSIÓ DE LA NORMALITAT’ Fins al 31 d'agost. Memorial Democràtic de Catalunya (Raval)

IMATGES PINTADES DEL RAVAL

La “colla del pinzell” és un grup de gent variada que es troba per sortir a pintar el que es va trobant per la ciutat. De les seves passejades pel Raval en surt aquesta exposició que acull el Centre Cívic Drassanes i que mostra diverses visions del barri.

+ Detalls ‘PASSEJANT PEL RAVAL’ Fins al 21 de febrer. Centre Cívic Drassanes

MOSTRA D'ART JUVENIL

El Palau Alòs celebra la 4a Mostra d’Art Juvenil, que inclou des d’una exposició amb les peces artístiques dels joves participants fins a tallers artístics oberts a tothom, passant per concursos de nous talents, projeccions de films i concerts de grups joves.

+ Detalls MOSTRA D’ART JUVENIL Fins al 24 de febrer. Palau Alòs (Ciutat Vella)

EXPOSICIÓ D'HIVERN AL RAVAL

Poesia visual, pinzellades subtils i delicadesa espiritual de la mà de més de deu artistes és el que trobareu a la nova exposició col·lectiva de l’Eix Comercial del Raval, organitzada per Pilar Segura.

+ Detalls ‘EXPOSICIÓ D’HIVERN’ Fins al 28 de febrer. Eix Comercial del Raval

SIMBOLISME I PALAUS

Els artistes Joan Bueno i Xavier Ribó mostren les seves peces en una exposició dedicada al simbolisme i a les institucions catalanes. Bueno dibuixa espais com el Parlament, l’Ajuntament o la Generalitat, mentre Ribó pinta composicions vives que aporten la part de simbolisme.