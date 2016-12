Mercat d'art contemporani, exposició sobre la violència i circ a Ciutat Vella

UN SUPERMERCAT D’ART CONTEMPORANI

Dibuixos, fotografies, escultures i peces diverses conviuen en la 33a edició de l’Hipermerc’Art, la fira d’art contemporani que té lloc a la Moritz Store. Una bona ocasió per descobrir les obres de joves talents, com ara Bruna Valls, Marc Badia, TV Boy i Monica Poch, i alhora admirar les peces d’artistes més reconeguts com Xavier Mariscal i Perico Pastor, a més de trobar-hi algunes sorpreses, com les il·lustracions d’Andreu Buenafuente. Els preus, que van dels 59 als 299 euros, no estan gens malament, si es té en compte que totes les obres són originals. Per exemple, es pot aconseguir un dibuix original del Cobi per menys de 300 euros.

+ Detalls HIPERMERC’ART BY MORITZ Fins al 8 de gener. Fàbrica Moritz Barcelona

LA VIOLÈNCIA QUE PASSA DESAPERCEBUDA

'60dB / 16kHz. BCN. Sents la violència?' és una de les dues exposicions que acull l’Arts Santa Mònica sobre les formes d’imposició i violència que ens envolten cada dia. El nom fa referència als 60 decibels de soroll que, com a mitjana, produeixen els ciutadans d’una ciutat, i al to agut de 16 quilohertzs que correspon a una freqüència inaudible. L’altra exposició és 'Tecnologies de la violència', que explica com aquesta violència adopta sovint una forma tecnològica, com ara de drons, càmeres i sensors de tota mena. Hi trobem peces d’autors com Alicia Framis, Paolo Pedercini i l’artista xinès Zhou Xiaohu.

+ Detalls TECNOLOGIES DE LA VIOLÈNCIA Fins al 8 de gener. Arts Santa Mònica

EL CIRC ENVAEIX CIUTAT VELLA

Les places i els carrers del districte s’omplen d’activitats i espectacles amb el cicle 'Encircant el barri'. Els més petits podran participar en tallers d’acrobàcies, malabars, màgia i pallassos.

+ Detalls ENCIRCANT EL BARRI Fins al 4 de gener. Diversos espais de Ciutat Vella

UNA CURSA PER ACOMIADAR L'ANY

Poques hores abans que acabi el 2016, la Cursa dels Nassos ofereix la possibilitat de participar en l’última festa atlètica de l’any a Barcelona. ¿Preparats per córrer des de Selva de Mar fins a pla de Palau?

+ Detalls CURSA DELS NASSOS 31 de desembre, 17.30 h. Selva de Mar (Sant Martí)

MODA I DISSENY EMERGENT

L’exposició 'Estenedor‘16. Impulsor de projectes de disseny i moda' vol donar visibilitat a les 12 iniciatives emprenedores que han participat en la convocatòria d’aquest projecte el 2016.

+ Detalls L’ESTENEDOR’16 Fins al 16 de gener. Centre cívic Joan Oliver "Pere Quart"

CAMPANADES A LA FONT MÀGICA

Com ja és tradició, el compte enrere de l’any marcat per les 12 campanades es tradueix en un espectacle impressionant de llum, aigua, pirotècnia i música a la Font Màgica de Montjuïc.

+ Detalls CAP D’ANY A LA FONT MÀGICA 31 de desembre, 23.30 h, Av. Reina Maria Cristina (Sants-Montjuïc)

ELS REGIDORS DEL NO AL CATALÀ

La mostra recorda com, l’any 1975, divuit regidors de l’Ajuntament de Barcelona van votar contra una proposta de subvenció a l’ensenyament en català i com la mobilització ciutadana va obligar el consistori a rectificar.

+ Detalls ‘1975. ELS REGIDORS DEL NO AL CATALÀ’ Fins al 25 de gener. Centre cívic Can Verdaguer (Nou Barris)

FIRA D'INTERCANVI DE ROBA

Mercatroc és un espai d’intercanvi de roba i complements on tothom pot portar les peces que ja no utilitza. El Troc Joguina és l’espai on els més petits poden intercanviar les seves joguines.

+ Detalls MERCATROC I EL TROC JOGUINA 28 de gener d'11 a 13.30 h. Centre cívic Sarrià

CAP D'ANY AL MERCAT DE L'ESTRELLA

Per als que visquin a Gràcia i encara no sàpiguen què fer per Cap d’Any, una bona opció és anar al Mercat de l’Estrella, on es farà una celebració amb brindis de cava, xocolatada i cotilló.