Drap-art, cicle de cinema i gastronomia japonesa i mostra d'arts visuals i cinema

QUAN LES DEIXALLES ES CONVERTEIXEN EN ART

Es pot fer art amb les escombraries? Només cal passar-se pel festival Drap-Art, al CCCB, per adonar-se de fins on pot arribar la nostra creativitat amb només un grapat de deixalles com a primera matèria. Aquesta 13a edició del festival, a més d’una exposició col·lectiva d’art i disseny fet amb materials d’escombraries, inclou tallers (entre els quals n’hi ha un d’arbres de Nadal fets amb paper i cartró, un de rens nadalencs amb taps de suro, i un de punts de llibre), performances, projeccions de films, i un mercat d’art, disseny i artesania que utilitza els residus com a material artístic. Hi podem trobar des de vinils convertits en rellotges fins a llums fets de paper de diari o taps d’ampolla.

+ Detalls DRAP-ART, FESTIVAL DE RECICLATGE ARTÍSTIC CCCB. Fins al 31 de desembre

LA HISTÒRIA D’AMOR DEL CINEMA AMB LES ARTS VISUALS

L’exposició 'Art i cinema. 120 anys d’intercanvis', que acull el CaixaForum, explora el deute del cinema amb la resta d’arts, però també ens fa reflexionar sobre com el setè art ha servit d’inspiració per a totes elles. Per fer-ho, la mostra inclou 349 peces (films, fotografies, obres d’art, dibuixos, objectes, vestits o llibres) de diversos artistes i cineastes, aportades majoritàriament per la Cinémathèque Française. Els germans Lumière al costat de mestres impressionistes, Chaplin amb els artistes d’avantguarda, Dalí amb Hitchcock o Jean-Luc Godard amb Andy Warhol i Yves Klein, entre moltes altres associacions. El recorregut de l’exposició s’estructura per dècades, des del segle XIX fins a l’actualitat.

+ Detalls ‘ART I CINEMA. 120 ANYS D’INTERCANVIS’ CaixaForum. Fins al 26 de març

CINEMA I GASTRONOMIA JAPONESA

La gastronomia japonesa va més enllà del ramen i els dorayakis. Així ho mostra el cicle de cinema Secrets de la Gastronomia Japonesa, que ens descobreix, a través de vuit films, les produccions més suculentes del cinema japonès actual. Destaca el film 'Unapastelería en Tokio' (2015).

+ Detalls ‘SECRETS DE LA GASTRONOMIA JAPONESA’ Fins al 31 de desembre. Filmoteca de Catalunya

CINEMA I LITERATURA PER A TOTA LA FAMÍLIA

El Flic, festival de literatura i arts infantils i juvenils, s’inicia aquest any amb les sessions de cinema a la Filmoteca de Catalunya, que inclouen títols com La història de la princesa Kaguya o Persèpolis. El 4 i el 5 de febrer tindrà lloc la Festa de la Literatura, amb activitats com ara tallers i espectacles per gaudir en família.

+ Detalls FLIC Fins al 5 de febrer. Filmoteca de Catalunya i altres espais de Barcelona

ESCULTURES SONORES BASCHET

Una exposició recull diverses obres, sorgides de la recerca en acústica aplicada desenvolupada pels germans Baschet, que exploren les relacions entre les formes i els materials per produir nous sons. Els visitants estan convidats a jugar i experimentar amb les peces.

+ Detalls ‘ESCULTURES SONORES BASCHET’ Fins al 9 de gener. Centre cívic Trinitat Vella (Sant Andreu)

ELS MÉLIÈS CELEBREN 20 ANYS AMB ENTRADES A 3 EUROS

Per celebrar que fa 20 anys que van obrir les portes, l’any 1996, els Cinemes Méliès, durant aquesta setmana, cobren les entrades a 3 euros i reparteixen regals als espectadors. 'El porvenir', 'Amor y amistad' o 'La reconquista' són alguns dels films que estan en cartellera.

+ Detalls 20 ANYS DE CINEMES MÉLIÈS Fins al 25 de desembre. Cinemes Méliès

LA REALITAT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

L’exposició 'Vides diverses' és una mostra de la realitat que viuen les persones amb discapacitat física. Es basa en les fotografies de la vida de vuit usuaris amb discapacitat del Servei Municipal d’Assistent Personal, que mostren com tiren endavant en el dia a dia. Inclou també un documental.

+ Detalls ‘VIDES DIVERSES’ Fins al 29 de desembre. Centre cívic Zona Nord (Nou Barris)

FONS DEL CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA

La Biblioteca Jaume Fuster posa a disposició un nou fons especialitzat en excursionisme amb documents del Club Excursionista de Gràcia. Es tracta d’un fons antic que inclou 1.092 documents de geografia, esports de muntanya i guies de viatge, entre d’altres.

+ Detalls FONS DEL CLUB EXCURSIONISTA DE GRÀCIA Permanent. Biblioteca Jaume Fuster (Gràcia)

TALLERS DE CUINA CREATIVA

El Mercat de la Guineueta acull un cicle de tallers infantils amb el nom 'Temps de cuina al mercat'. Es tracta d’un seguit de cursos d’alimentació creativa per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Es farà des d’un arbre de Nadal amb fruites a cupcakes en forma de boles de Nadal.

+ Detalls TALLERS ‘TEMPS DE CUINA AL MERCAT’ Fins al 5 de gener. Mercat de la Guineueta (Nou Barris)

GUARNIM EL NADAL AMB PAPER RECICLAT

Aquest dimecres 28 de desembre, a les 10 h, el Casal Infantil Trinitat Nova organitza el taller 'Guarnim el Nadal amb paper reciclat', on s’elaboraran diversos objectes originals i creatius per guarnir la casa per Nadal, i només utilitzant paper reciclat.

+ Detalls TALLER ‘GUARNIM EL NADAL AMB PAPER RECICLAT’ 28 de desembre. Casal infantil Trinitat Nova (Nou Barris)

50 ANYS DEL FILM ‘EL MAGO DE LOS SUEÑOS’

La mostra ret homenatge a la pel·lícula 'El mago de los sueños' (produïda pels Estudis Macián) en el seu 50è aniversari. A més d’incloure imatges i documents gràfics sobre el film i la seva producció, l’exposició proposa un seguit d’activitats paral·leles.

+ Detalls ‘50 ANYS DEL MAGO DE LOS SUEÑOS’ Fins al 7 de gener. Centre cívic El Coll - La Bruguera (Gràcia)

‘DONES SILENCIADES’ AL MONESTIR DE PEDRALBES

L’exposició 'Dones silenciades. El llegat de sor Eulària Anzizu (1868-1916)' explica el llegat d’aquesta dona de la Renaixença que va dur a terme una gran labor com a escriptora i promotora de la restauració monumental del monestir de Pedralbes.

+ Detalls ‘DONES SILENCIADES’ Fins al 3 de maig. Museu Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

ANAR DE COMPRES AMB EL TRENET DE NADAL

Avui es posa en funcionament el trenet de Nadal de Nou Barris, que permet als veïns endinsar-se en un viatge pels carrers més comercials del barri. El trenet és gratuït i inclou un val de regal per als establiments associats a la Unió de Botiguers Congrés Indians i de l’Eix Maragall.

+ Detalls TRENET DE NADAL Fins al 4 de gener. Diversos carrers de Nou Barris

FESTA DE CAP D’ANY A NOU BARRIS

El casal de barri de Prosperitat ha organitzat una festa de Cap d’Any a ritme de Funk Tumaka, un grup de versions de música disco i funk dels anys 80 i 90 i música actual (com Donna Summer, Kool & The Gang i Earth, Wind & Fire), i amb el reggae, el swing i la rumba del DJ Txarnegö.

+ Detalls FESTA DE CAP D’ANY 31 de desembre. Casal de barri de Prosperitat (Nou Barris)

CONSTRUCCIÓ DE JOGUINES AMB MATERIAL RECICLAT

El Casal Infantil Ciutat Meridiana organitza aquest dimecres 28 de desembre (10 h) un taller infantil de construcció de joguines a partir de material reciclat. 'Què en farem de tu?' és una activitat que vol estimular la creativitat dels més petits.

+ Detalls TALLER ‘QUÈ EN FAREM DE TU?’ 28 de desembre. Casal infantil Ciutat Meridiana (Nou Barris)

FIRA DE NADAL I REIS A NOU BARRIS

L’Eix Comercial Nou Barris Centre Comerç organitza un any més la Fira de Nadal i Reis, que ofereix els clàssics productes nadalencs, com ara figuretes de pessebre, arbres i guarniments de Nadal, i també dolços, artesania, bijuteria i objectes de regal. L’horari habitual del mercat és de 10 a 21 h.

+ Detalls FIRA DE NADAL I REIS Fins al 5 de gener. Marquesina de Via Júlia (Nou Barris)

L’ART DE CUINAR I APROFITAR EL MENJAR

Diversos espais de Nou Barris acullen un taller sobre com cuinar de manera creativa aprofitant tot el menjar que es té a la nevera: 'Cuina i aprofita'. L’activitat té lloc dimarts 27 al Casal Infantil Vallbona (10 h), dimecres 28 a la Biblioteca Nou Barris (18 h) i dijous 29 a la Biblioteca Zona Nord (17.30 h).

+ Detalls TALLER ‘CUINA I APROFITA’ Fins al 29 de desembre. Diversos espais de Nou Barris

LA FÀBRICA DELS REIS D’ORIENT

Amb motiu de les festes de Nadal, la Fabra i Coats es converteix durant uns dies en la Fàbrica dels Reis d’Orient i obre les seves portes. Els visitants podran veure com treballen els follets i visitar el magatzem on guarden els regals o l’Oficina de Correus Màgica.