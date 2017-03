Contra la poesia

Quan Plató va expulsar els poetes de la República ho feia perquè pensava que eren perillosos. Malauradament, ja gairebé ningú considera que la poesia sigui aquella “arma carregada de futur”, tot i que potser el hip-hop ens pot donar una mica d'esperança (n'hi ha que creuen que l'han de combatre amb penes de presó). Però a El odio a la poesía (Alpha Decay, 2017) Lerner no es planteja aquest rebuig en termes de perillositat. Per a aquest jove escriptor (i poeta) de Kansas, “la poesia no és difícil, és impossible” i “el poeta és una figura tràgica”. El drama podria tenir a veure amb el fet que “ja no hi ha poetes famosos entre la població en general” o amb el fet que és un art que no troba el seu lloc en un món de materialisme a ultrança. Però la veritable tragèdia, per a Lerner, és que el poema no pot ser més que l'ombra d'un ideal impossible de realitzar i per això “Rimbaud deixa d'escriure als vint anys o així i comença a traficar amb armes”. I la tragèdia és, també, que no podem deixar d'imaginar un món que transcendeixi el món real i que les paraules només ens permeten evocar-lo. Malgrat tot, continuem i continuarem necessitant poetes, de la mateixa manera que no podríem viure sense nens o sense aquells a qui anomenem bojos.