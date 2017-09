Clandestí, la passió per un taller gastronòmic

“Nou espai furtiu, sense carta i sense vergonya, per passar gust de la gastronomia en primera línia”. Ho diu la parella de cuiners Ariadna Salvador i Pau Navarro, situats a la gran barra del Clandestí, taller gastronòmic recentment premiat per l’Associació de Periodistes i Escriptors de Balears com el restaurant revelació de l’any. Pujaren la barrera el mes d’abril a la zona de Blanquerna, a Palma, tot i que abans començaven a ser coneguts i seguits perquè duien els fogons de Cocinaria. Al Clandestí la pugen les nits de dijous a dissabte i el migdia dels diumenges -per a grups també ho fan els altres dies-, amb una fórmula singular: una mitjana de 14 persones, assegudes a la barra en còmodes butaques, comencen a menjar alhora. Pau i Ariadna es mouen de la barra a la cuina, una finestra oberta en una paret pintada per Alícia Gómez, posen música i comença la festa de sabors, olors, colors, textures i sons.

Hi ha molta investigació darrere cadascun de la desena de plats que et posen al davant. Mai no saps què hi haurà, però sigui un tast de salaons, sigui un variat gens típic, un gaspatxo ben vermell, una broqueta mar i muntanya, una porcelleta, un peix, una llengua amb tàperes, un variat de gelats o un pastís, tot té una sorprenent mescla de la nostra memòria gustativa i de la innovació més trencadora.

No és barat -55 euros, més la beguda- i basta menjar-hi per comprendre que no ho pot ser. Darrere de cadascun dels plats hi ha dies, moltes hores de taller i una gran formació, la que du el mallorquí Pau Navarro, que, entre d’altres, ha estat a la cuina del Celler de Can Roca. L’experiència s’ho paga: parlam d’una lliçó d’alta cuina, una classe magistral que t’ofereixen amb una gran cordialitat.

GUILLEM MASSOT, 45 (PALMA)