Casa Mari i Rufo, El restaurant de la felicitat

Podria ser l’escenari d’una pel·li de l’Almodóvar; el restaurant és autèntic. Pur rotllo. Els llums fluorescents, les cadires de bar de tota la vida, la barra metàl·lica i la cuina a la vista; els tovallons de paper amb sanefes doblegats i fets servir, tots escampats per terra. Rajola. Miralls. Retalls de diari. Marbre. Olor de fregit. I uns personatges que no tenen rival i que donen vida, ànima i nom a un local únic a Barcelona: Casa Mari i Rufo. Ells dos (la Mari i el Rufo) regenten des de fa més de 30 anys aquest restaurant, que s’ha convertit en un lloc de culte de Barcelona. Mític per cutre i idolatrat pel producte: fresc, de mercat, sense interpretacions ni invents gastronòmics. Allà, una gamba és una gamba i un rap és un rap. Sense més pretensions. Honestedat al plat i a la cuina.

El millor del local és que és difícil d’encasellar perquè és irrepetible. I el millor de la carta és que no tenen carta. El fill de la Mari i el Rufo et canta els plats del dia amb alegria, rapidesa i ironia; rap del dia, gamba fresca, pop a la brasa, cloïsses fresques, vieires, ous estrellats amb foie! Fes-ti-val! I així, entre broma i broma, acabes menjant el que a ell li dona la gana. I si vas de llest i intentes dir-hi la teva, acabes amb la cua entre cames i amb un calbot al clatell.

Resumint: Casa Mari y Rufo s’ha fet un nom a cop de producte de mercat, fresc i de qualitat, i gràcies a la personalitat de la seva família. Tots pul·lulen per allà, s’estimen, es barallen i es perdonen en 0 coma i contribueixen a fer-te sentir feliç un cop saps que tens una reserva en aquest bar incomparable. Perquè aquest lloc va d’això: és el restaurant de la felicitat. De felicitat de la bona: sense pretensions ni invencions. Felicitat de la bona. u