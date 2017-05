Carla Navas: «Hi ha futur per a un interiorisme ‘low cost’»

REW

Carla Navas va créixer en un ambient on tot girava al voltant de l’arquitectura. Era la professió de la seva mare i la seva parella. “Era el meu dia a dia, fins i tot em portaven a visites d’obra!”, recorda. Tot i això, va estudiar empresarials. “Sabia que no m’hi dedicaria, per això quan vaig acabar vaig marxar a Londres a fer un màster en interiorisme”. Una experiència que va rematar treballant en un despatx d’arquitectura. “Fèiem les botigues de marques italianes de luxe. Tot era molt creatiu!”

De tornada a Barcelona, va incorporar-se a l’equip de GCA Architects, on es va forjar vestint hotels de tot el món i cases top. Allà va conèixer l’arquitecte Víctor Molina i, fa uns mesos, van decidir volar pel seu compte. “WIT és un estudi multidisciplinari: toquem arquitectura, interiorisme i disseny de producte. Els nostres clients són joves i volen projectes frescos i arriscats”, explica. I això inclou, entre molts altres, des d’un gimnàs de boxa a Barcelona fins a un hotel de surf i ioga a Santander.

“M’he trobat amb arquitectes que admiro que ni es plantegen l’interiorisme dels habitatges. En canvi, el Víctor i jo treballem junts, fem que arquitectura i interiorisme sumin. Tot i que també hi ha moments tensos”, confessa. I per què aquestes professions estan tan allunyades de la gent normal? “S’ha de canviar el model de negoci. Ikea va trencar motllos amb el mobiliari. Hi ha futur per a un interiorisme low cost si trobem la manera d’oferir serveis per mòduls. A l’estil de Homepolish.com, que facturen per hores”.