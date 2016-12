Arantza Diez: “Em motiva la necessitat de combatre la narrativa dominant”

REW

<<

“La paraula és la meva eina, el que domino i m’agrada treballar. Ja sigui parlada o escrita”. Arantza Diez va buscar la seva vocació a les facultats de filologia clàssica i dret, però la va trobar a les aules de periodisme. Després d’un màster de televisió va treballar a TV3, fins que les retallades la van obligar a convertir-se en periodista freelance. Temps ben invertit: acaba de publicar el llibre Lesbos, a cor obert, en què explica la seva experiència amb els refugiats que arribaven a l’illa grega i que ja havia bolcat al colpidor documental To Kyma. Rescat al mar Egeu.

PLAY

>

“El que porto pitjor és bregar amb la impotència contínua. Alep és una mostra més de la impotència com a ciutadans per aturar polítics criminals. Però ONGs, voluntaris i periodistes hem de ser-hi. Si no res tindria sentit”. Això ho diu després d’estar-se mig octubre a bord de l’Astral, donant veu a una altra gran tragèdia: la de tots aquells que volen arribar a Europa des de les costes de Líbia i moren ofegats al Mediterrani central. “Sense els periodistes freelanceaixò no s’explica als mitjans i el que no s’explica no existeix. És un cercle viciós que m’indigna”.

FF

>>

“M’agradaria poder continuar viatjant i explicant les coses que passen. Més que el lloc en si, em motiva la necessitat de combatre la narrativa dominant”. D’això també va el seu doctorat, en què investiga sobre el paper dels petits mitjans de comunicació, allunyats de l’estricta agenda oficial. “Conèixer és empatitzar. I empatitzar és comprometre’s”. I no es cansa mai de repetir-ho.