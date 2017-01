Amarna Miller: “Ara mateix el porno no és la meva prioritat”

REW

De petita, la Marina era una nena molt fràgil. Explica que a l'escola els nens li feien el buit i que vivia tancada en el seu món. Els llibres la van ajudar a obrir-se i d'aquí el seu nom artístic: Amarna, com la regió de l'antic Egipte, i Miller, com l'escriptor Henry Miller. A belles arts va descobrir la fotografia i el vídeo eròtic i va acabar muntant una productora de vídeos porno. Això va ser abans de fer-se actriu. “Veia que la pornografia m'estava fent molt feliç, estava descobrint el món i vaig decidir tirar per aquí”.

L'any passat l'Amarna va protagonitzar el vídeo del Saló Eròtic de Barcelona, un espot molt crític amb la hipocresia de la societat que molts van aplaudir i que altres van censurar per no ser crític també amb els aspectes més foscos de la indústria pornogràfica. Des d'aleshores s'ha convertit en una figura molt popular i no para d'explicar el seu punt de vista a diaris, ràdios i televisions. Fins llavors, no era gaire coneguda pel gran públic, ja que ha fet tota la seva carrera fora d'Espanya, però ara és una personalitat mediàtica.

“El porno m'encanta però s'està convertint en la meva zona de confort i això és l'antítesi del que jo busco, que són nous reptes”. L'Amarna busca ara noves formes d'enfocar la seva carrera: acaba de rodar el seu primer llargmetratge de cinema convencional, ha creat un canal de YouTube sobre ecologia, sostenibilitat, política i feminisme, publicarà l'any que ve un nou llibre sobre feminisme... I viu a Los Angeles. “Veig aquesta ciutat com una forma de multiplicar les meves oportunitats, no tant dins del porno com en general. Ara mateix el porno no és la meva prioritat”.

