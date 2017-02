Alex Sardà: “El meu problema és que sempre he volgut fer massa coses”

REW

Les hores que Alex Sardà es va passar de petit mirant la tele són incomptables. “Els meus pares em fotien bronca, però jo em quedava mirant-la absort”. No recorda cap programa en especial, però sí com li agradava celebrar el seu aniversari: veient pel·lícules a la gran pantalla. En acabar el batxillerat artístic es va matricular a l’Escac. “Tenia clar que volia dirigir, però em vaig especialitzar en fotografia. No vaig ser un alumne exemplar, la música em va absorbir”.

Primer va ser el guitarra de Piñata –un grup de garatge– i ara fa doblet entre Acción Diplomática, d’esperit pop, i Heather, molt més punk. “El meu problema és que sempre he volgut fer massa coses”, confessa. Però també li deu a la música el seu retrobament amb el món audiovisual. “Vaig començar fent els videoclips de grups com Furguson, Aliment, Carla Serrat... I ara acabo d’estrenar el clip de Renaldo & Clara”. Tot això ho compagina amb treballs publicitaris i encàrrecs especials com compondre la banda sonora de la pel·lícula El llarg camí per tornar a casa.

“La professió de realitzador és una cursa de fons. Encara em queden anys per millorar i seguir aprenent, per poder dir que soc un realitzador en majúscules. Però de cada projecte aprenc coses”. Per això l’Alex no para mai: a l’abril sortirà Union, el primer LP de Heather (i algun videoclip caurà); també prepara un fotollibre amb l’editorial Clandestine, i ja barrina el seu primer curtmetratge. “Bascularà entre el documental i la ficció, és l’estil amb què em sento més identificat”.