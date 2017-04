Albert Rodríguez Sirvent: “Quan ho vaig provar em vaig sentir com el protagonista d’un videojoc”

REW

Esquí, bàsquet, snowboard, tenis... Pocs esports se li resisteixen al ceretà Albert Rodríguez Sirvent. “Des de petit han sigut la meva passió, sempre hi he tingut molta facilitat. Fins i tot vaig arribar a competir”, explica. Seguint les passes de la seva germana, va marxar dos anys a Atlanta a fer d’au-pair. “És atípic per a un noi, però va ser una gran experiència: vaig conèixer gent molt diferent i vaig començar a qüestionar-m’ho tot”.

Per això de tornada a Barcelona va matricular-se a l'INEFC. “I ja estic a punt de llicenciar-me”, exclama. Durant aquest temps també s’ha format com a especialista de cine a In Extremis. “Arts marcials, caigudes, atropellaments, acrobàcies, armes de fogueig... Quan ho vaig provar em vaig sentir com el protagonista d’un videojoc. Vaig sentir que això era el que buscava, que finalment la meva versatilitat tenia un sentit pràctic. A més, sempre he sigut una mica esbojarrat, m’agraden les coses extremes”.

Tants rodatges com a especialista –des d’anuncis de Pepsi fins a pel·lícules com Incerta glòria- li han despertat un somni adormit: ser actor. “He fet classes d’interpretació durant un any i ja tinc a punt el meu videobook. Ara em vull dedicar a buscar papers secundaris que tinguin acció. Que si t’has de tirar per un penya-segat almenys abans tinguis unes frases!”, bromeja. Entre càsting i càsting, s’escaparà al Festival de Canes. “Has d’anar a festes i fer contactes, això va així”. Perquè l’Albert –tenaç i conscient del seu potencial- té una altra meta cinèfila. I, òbviament, comença per H.