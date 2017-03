Actes amb motiu del Dia Internacional de les Dones

DONES CREADORES

Dones creadores és el lema del XXXI Premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany, que es lliura el 8 de març al Saló de Cent de l’Ajuntament. Es premien propostes de dones creadores, sobretot les que fomenten la sensibilització, la prevenció i la denúncia de situacions de discriminació i desigualtat de gènere.

+ Detalls PREMI 8 DE MARÇ - MARIA AURÈLIA CAPMANY 8 de març, 17.30 h. Saló de Cent. Ajuntament de Barcelona

CONCERT A NOU BARRIS

La Otra, Les Sueques, Monique Makon i Bad Gyal actuaran l’11 de març a partir de les 20.00 h a la plaça Major de Nou Barris. Prèviament, a la tarda, a partir de les 17.30 h, en aquesta mateixa plaça, on hi ha la seu del Districte de Nou Barris, hi haurà una mostra de dones creadores.

+ Detalls CONCERT DE DONES 11 de març, 20 h. Plaça major de Nou Barris

QUARANTA ANYS DE MOBILITZACIONS

Si fem una mirada quaranta anys enrere en l’àmbit dels drets de les dones ens adonarem de seguida que s’ha avançat moltíssim. L’exposició En moviment[s]. Dones de Barcelona, 1976-2016 ens ho il·lustra. La mostra rememora les I Jornades de la Dona, que van tenir lloc a Barcelona el 1976, en què 4.000 dones van debatre dels seus problemes i reivindicacions, i un munt d’activitats i mobilitzacions realitzades aquestes últimes quatre dècades que han permès avançar en el reconeixement dels drets laborals de la dona i en la desaparició dels rols tradicionals masculí i femení, entre molts altres aspectes.

+ Detalls EN MOVIMENT[S]. DONES DE BARCELONA. 1976-2016. Fins al 24 de març. Seu del districte de Sants-Montjuïc

LES DONES PROTAGONISTES DE SARRIÀ - SANT GERVASI

El paper de les dones ha estat silenciat al llarg de la història, i no pas perquè no hi fossin. De mica en mica es va reconeixent la feina de les dones, a casa i al món professional. Fa 20 anys que s’atorga la Medalla de la Dona del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, i amb aquest motiu l’Associació Dones Fem ha organitzat l’exposició Dones de Medalla, un recull fotogràfic dels retrats de dones que han rebut aquest reconeixement. Els que visitin la Biblioteca Clarà tindran l’oportunitat de conèixer aquesta mostra de dones que han estat protagonistes en una societat que ha canviat moltíssim: la infermera, l’empresària, la biòloga, la mestressa de casa, l’artista, la mestra, la científica...

+ Detalls DONES DE MEDALLA Fins al 31 de març. Biblioteca Clarà (Sarrià-Sant Gervasi)

QUATRE DONES

Pel·lícula resultat del treball col·lectiu de final de carrera de quatre joves realitzadores que es reencarnen en protagonistes de la seva pròpia història. Temes com la joventut, els finals d’etapa, els retrobaments i les pèrdues s’expliquen d’una manera delicada i íntima.

+ Detalls LES AMIGUES DE L’ÀGATA 9 de març, 19.30 h. Centre Cívic Fort Pienc (Eixample)

LA LLOLL I LES DONES

La popular actriu i cantant Lloll Bertran ofereix al Centre Cívic Font de la Guatlla un espectacle en què la dona és protagonista. Les dones de la Lloll és una proposta per riure una bona estona, i també per reflexionar sobre el paper de la dona al segle XXI.

+ Detalls LES DONES DE LA LLOLL 5 de març, 12 h. Centre cívic Font de la Guatlla (Sants-Montjuïc)

CONSCIÈNCIA SOCIAL

Encara hi ha molta feina a fer en la conscienciació social per evitar la violència masclista. Però se’n fa, i molta. La que s’ha fet a la Zona Nord a través del col·lectiu Amb Veu de Dona durant els actes del 19 i 25 de novembre del 2016 es pot veure en una exposició.

+ Detalls AMB VEU DE DONA Fins a l'1 d'abril. Centre cívic Zona Nord (Nou Barris)

HUMOR CRÍTIC

Sí, l’humor és un bon instrument per fer crítica. La companyia Trama ofereix una obra que explora amb bones dosis d’humor diferents discriminacions i desigualtats de gènere, a través de dos personatges ben diferents.